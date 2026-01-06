Desmienten venta del Miss Universo en medio de problemas legales de sus propietarios

La Organización Miss Universo y su dueño Raúl Rocha desmintieron que la empresa estuviese en venta en medio de las fuertes polémicas que envuelven a sus dueños. Recientemente surgió el rumor que un empresario filipino estaría en trámites para comprar el certamen de belleza.

Este rumor cobró fuerza en redes sociales debido al escándalo que enfrenta la organización luego de que su dueño Raúl Rocha fue acusado de crimen organizado y la Fiscalía giró una orden de aprehensión en su contra. Además la copropietaria del Miss Universo, Anne Jakrajutatip, fue acusada en Tailandia de fraude y se encuentra prófuga de la justicia.

La Organización Miss Universo negó en un comunicado que existan intenciones de vender el certamen y aseguró que estas afirmaciones buscan “tergiversar” y “crear confusión”.

“Buscan tergiversar la propiedad, sugerir falsamente oportunidades de adquisición o compra y crear confusión. Dichas acciones parecen estar diseñadas para engañar al público, solicitar inversiones indebidamente y explotar la marca Miss Universo para beneficio, visibilidad o ventaja personal”, expresó la organización en un comunicado publicado el 2 de enero.

El empresario filipino Chavit Sinsong manifestó hace días su deseo de comprar el certamen Miss Universo para evitar lo que él describió como un posible “colapso”.

Rocha respondió directamente a Sinsong: “Estoy harto de ese tonto ilusorio y de su hija haciendo declaraciones soñando con algo que no podría lograr ni en cien años. Sigue soñando, mis abogados pondrán fin a tus cuentos de hadas”.

El certamen Miss Universo también fue señalado de fraude para favorecer, presuntamente, a la representante de México, Fátima Bosch, en la pasada edición del concurso. Según denunció un exmiembro del jurado, Raúl Rocha instó al jurado a votar por Fátima Bosch debido a los negocios que él presuntamente tiene con el padre de la modelo, quien es un ejecutivo en Pemex. Fátima Bosch se convirtió en Miss Universo 2025 y su reinado se ha visto envuelto en fuertes acusaciones de fraude.

Ante toda la polémica y problemas legales que ha rodeado el certamen, se está evaluando si se mantendrá la sede de la próxima edición del certamen. En la pasada edición se anunció que Puerto Rico será la sede del Miss Universo 2026. Sin embargo, la gobernadora Jennifer Colon se pronunció con respecto a los problemas legales que ha envuelto al dueño del certamen.

“Hay una preocupación real, todos la tenemos. Nadie esperaba que un certamen de la importancia y el ‘standing’ de Miss Universe fuera afectado por todos estos componentes. Primero, lo que pasó en Tailandia, segundo, con su organizador”, indicó la gobernadora.

Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, exigió garantías de transparencia a la organización.

