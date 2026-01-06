Raúl de Molina habló de la presunta censura de CBS tras hablar de los latinos deportados

Raúl de Molina fue uno de los animadores presentes para recibir el Año Nuevo a través de CBS, aunque llamó la atención que justo cuando estaba dando un mensaje para aquellos que fueron deportados durante el 2025, la transmisión salió del aire. Lo que para algunos fue catalogado como una posible censura tras sus declaraciones debido a las redadas del ICE: “Espero lo mejor para los inmigrantes latinos en 2026, pero lo más import…”.

“A las 11 menos 5 me traslado a la tarima principal de Times Square, donde el alcalde da la llegada del año y ahí me preguntan qué esperan los latinos para el próximo año. Yo digo que es un año difícil para los latinos, ustedes vieron lo de las deportaciones, y que esperaba que fuera un año mejor para todos ellos”, dijo en “El Gordo y La Flaca”.

El presentador de televisión, conocido por su desempeño en el mundo del entretenimiento, mencionó que desconoce realmente lo que ocurrió con la cadena, pero al tomar un nuevo vuelo para regresar a Miami, dijo que muchas personas lo estaban felicitando, aunque en realidad desconocía lo que había pasado.

“Al día siguiente me entero de que la cadena CBS, que estaba transmitiendo esto, me había cortado. No sé si me cortaron por lo que yo estaba diciendo de los inmigrantes o fue, pero no fueron a comerciales. No sé exactamente lo que pasó, pero se convirtió en viral y ha dado la vuelta al mundo. Incluso, y que me sentí muy bien, cuando me monté en el avión ayer domingo, la gente me estaba felicitando, mucha gente joven felicitando”, dijo en una nueva emisión.

El cubano detalló que a pesar de lo que ocurrió durante sus declaraciones, seguirá siendo enfático con las opiniones que da acerca de los latinos, ya que considera que no tienen un trato justo cuando llegan a otro país, sobre todo por las leyes que han implementado en los Estados Unidos desde que Donald Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025. Por ello, recalcó su apoyo a la comunidad.

“No sé qué pasó, pero yo voy a seguir apoyando a los inmigrantes y que en este país, que tú tienes derecho a la libre expresión, se siga dando en estos momentos. Espero que esto fue una coincidencia y no lo que muchos dicen que pasó. Hay que seguir apoyando a los inmigrantes porque en este país todos somos inmigrantes; los únicos que son de los Estados Unidos son los indios nativos”, detalló.

Sigue leyendo:

· Raúl de Molina habla en El Gordo y la Flaca de la captura de Nicolás Maduro

· ‘La peor pesadilla del mundo’: Raúl de Molina habla de su experiencia como juez en concursos de belleza

· Las vacaciones de Raúl de Molina por Hawái con su familia: ‘Nuestro lugar favorito’