Actor Awards 2026: “One Battle After Another” y “The Studio” lideran las nominaciones

Este miércoles se conoció la lista de nominados a los Actors Awards 2026, antes conocidos como los SAG Awards 2026. Esta premiación del sindicato de actores SAG-AFTRA reconoce lo mejor del cine y la televisión durante el último año y es un indicador de cómo será el desempeño de las cintas nominadas durante la temporada de premios.

Los nominados de cine y televisión fueron revelados por la estrella de “Abbott Elementary”, Janelle James, y el actor revelación de “Heated Rivalry”, Connor Storrie.

La película “One Battle After Another”, protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson, batió récord al acumular 7 nominaciones en esta edición y se convirtió en la película con mayor cantidad de nominaciones en la historia de la ceremonia. ‘Sinners’, el terror gótico protagonizado por Michael B Jordan y dirigido por Ryan Coogler, obtuvo cinco nominaciones en esta edición.

Otras de las películas que obtuvieron varias nominaciones fueron Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme, las cuales también estuvieron nominadas en la pasada edición de los Critics Choice Awards.

En televisión, The Studio se impuso con cinco nominaciones, mientras que Adolescencia y The White Lotus consiguieron cuatro cada una.

Los Actors Awards 2026 se entregarán el 1 de marzo, dos semanas antes de que se entreguen los Oscar el 15 de marzo.

Categorías Cinematográficas

Mejor actor en un rol protagónico

Timothée Chalamet / Marty Mauser – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio / Bob – One Battle After Another

Ethan Hawke / Lorenz Hart – Blue Moon

Michael B. Jordan / Smoke/Stack – Sinners

Jesse Plemons / Teddy – Bugonia

Mejor actriz en un rol protagónico

Jessie Buckley / Agnes – Hamnet

Rose Byrne / Linda – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson / Claire – Song Sung Blue

Chase Infiniti / Willa – One Battle After Another

Emma Stone / Michelle – Bugonia

Mejor actor de reparto

Miles Caton / Sammie Moore – Sinners

Benicio del Toro / Sensei Sergio St. Carlos – One Battle After Another

Jacob Elordi / The Creature – Frankenstein

Paul Mescal / Will – Hamnet

Sean Penn / Col. Steven J. Lockjaw – One Battle After Another

Mejor actriz de reparto

Odessa A’zion / Rachel Mizler – Marty Supreme

Ariana Grande / Glinda – Wicked: For Good

Amy Madigan / Gladys – Weapons

Wunmi Mosaku / Annie – Sinners

Teyana Taylor / Perfidia – One Battle After Another

Mejor elenco en una película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Mejor elenco de especialistas en escenas de acción

F1

Frankenstein

Mission: Impossible – The Final Reckoning

One Battle After Another

Sinners

Categorías Televisivas

Mejor actor en una película para televisión o serie limitada

Jason Bateman / Vince Friedkin – Black Rabbit

Owen Cooper / Jamie Miller – Adolescence

Stephen Graham / Eddie Miller – Adolescence

Charlie Hunnam / Ed Gein – Monster: The Ed Gein Story

Matthew Rhys / Nile Jarvis –The Beast in Me

Mejor actriz en una película para televisión o serie limitada

Claire Danes / Agatha Wiggs – The Beast in Me

Erin Doherty / Briony Ariston – Adolescence

Sarah Snook / Marissa Irvine – All Her Fault

Christine Tremarco / Manda Miller – Adolescence

Michelle Williams / Molly –Dying for Sex

Mejor actor en una serie de drama

Sterling K. Brown / Agent Xavier Collins – Paradise

Billy Crudup / Cory Ellison – The Morning Show

Walton Goggins / Rick Hatchett –The White Lotus

Gary Oldman / Jackson Lamb – Slow Horses

Noah Wyle / Dr. Michael “Robby” Robinavitch – The Pitt

Mejor actriz en una serie de drama

Britt Lower / Helly – Severance

Parker Posey / Victoria Ratliff – The White Lotus

Keri Russell / Kate Wyler – The Diplomat

Rhea Seehorn / Carol – Pluribus

Aimee Lou Wood / Chelsea –The White Lotus

Mejor actor en una serie de comedia

Ike Barinholtz / Sal Saperstein – The Studio

Adam Brody / Noah Roklov – Nobody Wants This

Ted Danson / Charles Nieuwendyk – A Man on the Inside

Seth Rogen / Matt Remick – The Studio

Martin Short / Oliver Putnam – Only Murders in the Building

Mejor actriz en una serie de comedia

Kathryn Hahn / Maya Mason – The Studio

Catherine O’Hara / Patty Leigh – The Studio

Jenna Ortega / Wednesday Addams – Wednesday

Jean Smart / Deborah Vance – Hacks

Kristen Wiig / Maxine Simmons – Palm Royale

Mejor elenco en una serie de drama

The Diplomat

Landman

The Pitt

Severance

The White Lotus

Mejor elenco en una serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

The Studio

Mejor elenco de especialistas en escenas de acción para serie de televisión

Andor

Landman

The Last of Us

Squid Game

Stranger Things

