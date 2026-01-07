window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Actor Awards 2026: “One Battle After Another” y “The Studio” lideran las nominaciones

“One Battle After Another” de Leonardo DiCaprio batió récord de nominaciones en los Actors Awards 2026

Janelle James y Connor Storrie presentaron a los nominados.

Janelle James y Connor Storrie presentaron a los nominados.  Crédito: Chris Pizzello | AP

Este miércoles se conoció la lista de nominados a los Actors Awards 2026, antes conocidos como los SAG Awards 2026. Esta premiación del sindicato de actores SAG-AFTRA reconoce lo mejor del cine y la televisión durante el último año y es un indicador de cómo será el desempeño de las cintas nominadas durante la temporada de premios. 

 Los nominados de cine y televisión fueron revelados por la estrella de “Abbott Elementary”, Janelle James, y el actor revelación de “Heated Rivalry”, Connor Storrie.

La película “One Battle After Another”, protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson, batió récord al acumular 7 nominaciones en esta edición y se convirtió en la película con mayor cantidad de nominaciones en la historia de la ceremonia. ‘Sinners’, el terror gótico protagonizado por Michael B Jordan y dirigido por Ryan Coogler, obtuvo cinco nominaciones en esta edición. 

Otras de las películas que obtuvieron varias nominaciones fueron Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme, las cuales también estuvieron nominadas en la pasada edición de los Critics Choice Awards. 

En televisión, The Studio se impuso con cinco nominaciones, mientras que Adolescencia y The White Lotus consiguieron cuatro cada una.

Los Actors Awards 2026 se entregarán el 1 de marzo, dos semanas antes de que se entreguen los Oscar el 15 de marzo.

Categorías Cinematográficas

Mejor actor en un rol protagónico

  • Timothée Chalamet / Marty Mauser – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio / Bob – One Battle After Another
  • Ethan Hawke / Lorenz Hart – Blue Moon
  • Michael B. Jordan / Smoke/Stack – Sinners
  • Jesse Plemons / Teddy – Bugonia

Mejor actriz en un rol protagónico

  • Jessie Buckley / Agnes – Hamnet
  • Rose Byrne / Linda – If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson / Claire – Song Sung Blue
  • Chase Infiniti / Willa – One Battle After Another
  • Emma Stone / Michelle – Bugonia

Mejor actor de reparto

  • Miles Caton / Sammie Moore – Sinners
  • Benicio del Toro / Sensei Sergio St. Carlos – One Battle After Another
  • Jacob Elordi / The Creature – Frankenstein
  • Paul Mescal / Will – Hamnet
  • Sean Penn / Col. Steven J. Lockjaw – One Battle After Another

Mejor actriz de reparto

  • Odessa A’zion / Rachel Mizler – Marty Supreme
  • Ariana Grande / Glinda – Wicked: For Good
  • Amy Madigan / Gladys – Weapons
  • Wunmi Mosaku / Annie – Sinners
  • Teyana Taylor / Perfidia – One Battle After Another

Mejor elenco en una película

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Mejor elenco de especialistas en escenas de acción

  • F1
  • Frankenstein
  • Mission: Impossible – The Final Reckoning
  • One Battle After Another
  • Sinners

Categorías Televisivas

Mejor actor en una película para televisión o serie limitada

  • Jason Bateman / Vince Friedkin – Black Rabbit
  • Owen Cooper / Jamie Miller – Adolescence
  • Stephen Graham / Eddie Miller – Adolescence
  • Charlie Hunnam / Ed Gein – Monster: The Ed Gein Story
  • Matthew Rhys / Nile Jarvis –The Beast in Me

Mejor actriz en una película para televisión o serie limitada

  • Claire Danes / Agatha Wiggs – The Beast in Me
  • Erin Doherty / Briony Ariston – Adolescence
  • Sarah Snook / Marissa Irvine – All Her Fault
  • Christine Tremarco / Manda Miller – Adolescence
  • Michelle Williams / Molly –Dying for Sex

Mejor actor en una serie de drama

  • Sterling K. Brown / Agent Xavier Collins – Paradise
  • Billy Crudup / Cory Ellison – The Morning Show
  • Walton Goggins / Rick Hatchett –The White Lotus
  • Gary Oldman / Jackson Lamb – Slow Horses
  • Noah Wyle / Dr. Michael “Robby” Robinavitch – The Pitt

Mejor actriz en una serie de drama

  • Britt Lower / Helly – Severance
  • Parker Posey / Victoria Ratliff – The White Lotus
  • Keri Russell / Kate Wyler – The Diplomat
  • Rhea Seehorn / Carol – Pluribus
  • Aimee Lou Wood / Chelsea –The White Lotus

Mejor actor en una serie de comedia

  • Ike Barinholtz / Sal Saperstein – The Studio
  • Adam Brody / Noah Roklov – Nobody Wants This
  • Ted Danson / Charles Nieuwendyk – A Man on the Inside
  • Seth Rogen / Matt Remick – The Studio
  • Martin Short / Oliver Putnam – Only Murders in the Building

Mejor actriz en una serie de comedia

  • Kathryn Hahn / Maya Mason – The Studio
  • Catherine O’Hara / Patty Leigh – The Studio
  • Jenna Ortega / Wednesday Addams – Wednesday
  • Jean Smart / Deborah Vance – Hacks
  • Kristen Wiig / Maxine Simmons – Palm Royale

Mejor elenco en una serie de drama

  • The Diplomat
  • Landman
  • The Pitt
  • Severance
  • The White Lotus

Mejor elenco en una serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Only Murders in the Building
  • The Studio

Mejor elenco de especialistas en escenas de acción para serie de televisión

  • Andor
  • Landman
  • The Last of Us
  • Squid Game
  • Stranger Things

