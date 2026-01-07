Actor Awards 2026: “One Battle After Another” y “The Studio” lideran las nominaciones
“One Battle After Another” de Leonardo DiCaprio batió récord de nominaciones en los Actors Awards 2026
Este miércoles se conoció la lista de nominados a los Actors Awards 2026, antes conocidos como los SAG Awards 2026. Esta premiación del sindicato de actores SAG-AFTRA reconoce lo mejor del cine y la televisión durante el último año y es un indicador de cómo será el desempeño de las cintas nominadas durante la temporada de premios.
Los nominados de cine y televisión fueron revelados por la estrella de “Abbott Elementary”, Janelle James, y el actor revelación de “Heated Rivalry”, Connor Storrie.
La película “One Battle After Another”, protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson, batió récord al acumular 7 nominaciones en esta edición y se convirtió en la película con mayor cantidad de nominaciones en la historia de la ceremonia. ‘Sinners’, el terror gótico protagonizado por Michael B Jordan y dirigido por Ryan Coogler, obtuvo cinco nominaciones en esta edición.
Otras de las películas que obtuvieron varias nominaciones fueron Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme, las cuales también estuvieron nominadas en la pasada edición de los Critics Choice Awards.
En televisión, The Studio se impuso con cinco nominaciones, mientras que Adolescencia y The White Lotus consiguieron cuatro cada una.
Los Actors Awards 2026 se entregarán el 1 de marzo, dos semanas antes de que se entreguen los Oscar el 15 de marzo.
Categorías Cinematográficas
Mejor actor en un rol protagónico
- Timothée Chalamet / Marty Mauser – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio / Bob – One Battle After Another
- Ethan Hawke / Lorenz Hart – Blue Moon
- Michael B. Jordan / Smoke/Stack – Sinners
- Jesse Plemons / Teddy – Bugonia
Mejor actriz en un rol protagónico
- Jessie Buckley / Agnes – Hamnet
- Rose Byrne / Linda – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson / Claire – Song Sung Blue
- Chase Infiniti / Willa – One Battle After Another
- Emma Stone / Michelle – Bugonia
Mejor actor de reparto
- Miles Caton / Sammie Moore – Sinners
- Benicio del Toro / Sensei Sergio St. Carlos – One Battle After Another
- Jacob Elordi / The Creature – Frankenstein
- Paul Mescal / Will – Hamnet
- Sean Penn / Col. Steven J. Lockjaw – One Battle After Another
Mejor actriz de reparto
- Odessa A’zion / Rachel Mizler – Marty Supreme
- Ariana Grande / Glinda – Wicked: For Good
- Amy Madigan / Gladys – Weapons
- Wunmi Mosaku / Annie – Sinners
- Teyana Taylor / Perfidia – One Battle After Another
Mejor elenco en una película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor elenco de especialistas en escenas de acción
- F1
- Frankenstein
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- One Battle After Another
- Sinners
Categorías Televisivas
Mejor actor en una película para televisión o serie limitada
- Jason Bateman / Vince Friedkin – Black Rabbit
- Owen Cooper / Jamie Miller – Adolescence
- Stephen Graham / Eddie Miller – Adolescence
- Charlie Hunnam / Ed Gein – Monster: The Ed Gein Story
- Matthew Rhys / Nile Jarvis –The Beast in Me
Mejor actriz en una película para televisión o serie limitada
- Claire Danes / Agatha Wiggs – The Beast in Me
- Erin Doherty / Briony Ariston – Adolescence
- Sarah Snook / Marissa Irvine – All Her Fault
- Christine Tremarco / Manda Miller – Adolescence
- Michelle Williams / Molly –Dying for Sex
Mejor actor en una serie de drama
- Sterling K. Brown / Agent Xavier Collins – Paradise
- Billy Crudup / Cory Ellison – The Morning Show
- Walton Goggins / Rick Hatchett –The White Lotus
- Gary Oldman / Jackson Lamb – Slow Horses
- Noah Wyle / Dr. Michael “Robby” Robinavitch – The Pitt
Mejor actriz en una serie de drama
- Britt Lower / Helly – Severance
- Parker Posey / Victoria Ratliff – The White Lotus
- Keri Russell / Kate Wyler – The Diplomat
- Rhea Seehorn / Carol – Pluribus
- Aimee Lou Wood / Chelsea –The White Lotus
Mejor actor en una serie de comedia
- Ike Barinholtz / Sal Saperstein – The Studio
- Adam Brody / Noah Roklov – Nobody Wants This
- Ted Danson / Charles Nieuwendyk – A Man on the Inside
- Seth Rogen / Matt Remick – The Studio
- Martin Short / Oliver Putnam – Only Murders in the Building
Mejor actriz en una serie de comedia
- Kathryn Hahn / Maya Mason – The Studio
- Catherine O’Hara / Patty Leigh – The Studio
- Jenna Ortega / Wednesday Addams – Wednesday
- Jean Smart / Deborah Vance – Hacks
- Kristen Wiig / Maxine Simmons – Palm Royale
Mejor elenco en una serie de drama
- The Diplomat
- Landman
- The Pitt
- Severance
- The White Lotus
Mejor elenco en una serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Only Murders in the Building
- The Studio
Mejor elenco de especialistas en escenas de acción para serie de televisión
- Andor
- Landman
- The Last of Us
- Squid Game
- Stranger Things
