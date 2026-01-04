Leonardo DiCaprio no pudo viajar para recibir un premio debido a la captura de Nicolás Maduro

El actor Leonardo DiCaprio no pudo asistir a una premiación donde fue galardonado debido a las restricciones aéreas impuestas en el Caribe debido a la operación militar que impulsó el gobierno de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro, líder del chavismo, y a su esposa en territorio venezolano.

DiCaprio se perdió la entrega de los Palm Springs International Awards donde recogería el premio Desert Palm al mejor actor por su trabajo en “Una batalla tras otra” en la Gala de Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs en California.

El premiado actor se encontraba en la isla francesa de St. Barths donde pasó las fiestas decembrinas. El 3 de enero DiCaprio no pudo abordar un avión para asistir a la ceremonia debido a las restricciones aéreas en el Caribe por la operación militar de Estados Unidos para capturar al líder del régimen chavista en territorio venezolano quien fue trasladado a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, para ser juzgado por cargos de terrorismo y narcotráfico.

“Estoy atrapado en la Costa Este. Ojalá estuviera allí para celebrarlo con todos vosotros. Estoy muy agradecido de formar parte de esto, incluso desde la distancia”, dice Leonardo DiCaprio en el vídeo que envió a la gala.

Leonardo DiCaprio envió un discurso en video para agradecer el reconocimiento. Crédito: Chris Pizzello | AP

La organización confirmó que la ausencia de DiCaprio se debía a las restricciones aéreas y lamentó que no pudiese asistir a la premiación.

“Leonardo DiCaprio no podrá acompañarnos en persona esta noche debido a interrupciones inesperadas en los viajes y restricciones del espacio aéreo. Si bien extrañaremos celebrar con él en persona, nos honra reconocer su excepcional trabajo y sus contribuciones perdurables al cine. Su talento y dedicación al arte siguen inspirando, y estamos encantados de celebrarlo con el Desert Palm Achievement Award esta noche”, confirmó un portavoz del Palm Springs International Film Festival a People.

Los vuelos estuvieron suspendidos durante al menos cuatro horas. Se espera que Leonardo DiCaprio sí asista a los Critics Choice Awards de este domingo, ya que figura como uno de los favoritos en esta nueva temporada de premios.

Sigue leyendo:

Rodner Figueroa envía mensaje luego de la captura de Maduro: ‘Finalmente se hará justicia’

CIA recibió ayuda dentro del gobierno venezolano para rastrear a Maduro, según NYT

‘Júrenme que esto está pasando’: Carolina Sandoval tras la captura de Maduro