Bad Bunny y su sello discográfico fueron demandados por $16 millones de dólares

Bad Bunny y su disquera Rimas Entertainment LLC enfrentan una demanda por $16 millones de dólares relacionada con el presunto uso no autorizado de la grabación de la voz de una mujer en los temas “Solo de mí” (2018) y “EoO” (2025), según reportaron este jueves medios locales.

De acuerdo con el medio digital Noticel, la acción legal fue presentada el pasado 5 de enero por Tainaly Y. Serrano Rivera, quien reclama dicha suma por violaciones a la Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico, daños y perjuicios, enriquecimiento injusto, la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen y el derecho a la intimidad.

La querella sostiene que el productor Roberto J. Rosado, conocido artísticamente como La Paciencia, solicitó a Serrano Rivera que grabara un mensaje de voz diciendo: “Mira puñeta, no me quiten el perreo”, lo cual ella realizó a través de la aplicación WhatsApp.

Según el documento judicial, ese audio fue utilizado inicialmente en 2018 en la canción “Solo de mí”, incluida en el álbum “X100pre”, y posteriormente volvió a emplearse en 2025 en el tema “EoO”, en ambos casos sin contar con la autorización de Serrano Rivera.

La demanda expone que “La voz de Tainaly Y. Serrano Rivera fue utilizada sin su consentimiento en ambas canciones sin compensación, sin atribuirle su reconocimiento legal o derechos para las canciones, promociones, discos, conciertos en el mundo entero y plataformas sociales y musicales, televisión y radio, entre otras cosas, violándose así sus derechos y los derechos morales de autor en su modalidad de derecho moral de atribución”.

Asimismo, el documento señala que “al momento de la solicitud, no se explicó el propósito del audio. Tampoco se le informó a la demandante de que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente”.

La reclamación también abarca el uso de la grabación en los conciertos de la residencia que el puertorriqueño ofreció el año pasado en el Coliseo de Puerto Rico, así como en material promocional y mercancía asociada al artista, y solicita que se ordene el cese inmediato del uso de la voz.

Para dimensionar el alcance de la explotación, la demandante indica que, al momento de presentar la acción judicial, “Solo de mí” acumulaba 389 millones de visualizaciones en YouTube y más de 540 millones de reproducciones en Spotify, mientras que “EoO” registraba 757 millones de reproducciones en esa misma plataforma.

Por el momento, ni Bad Bunny ni Rimas Entertainment LLC han emitido un comunicado oficial sobre esta demanda.

