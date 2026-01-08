E.L. James pide $7.25 millones de dólares por una casa en Los Ángeles

La escritora estadounidense E.L. James ha puesto en venta una casa en Appian Way, California, que le pertenece desde hace casi 10 años. La propiedad está disponible por $7.25 millones de dólares, una cifra inferior a lo que ella invirtió originalmente.

James compró esta propiedad en 2016, justo un año después de que estrena la primera parte de la adaptación cinematográfica que se hizo de ‘Fifty Shades of Grey’. En ese momento pagó $7.3 millones de dólares por el lugar.

En el listado, disponible en la página web de Nourmand & Associates, se describe esta propiedad como un “moderno y contemporáneo apartamento de planta abierta”. La construcción del sitio data de 2016, lo que quiere decir que la escrito estrenó la residencia.

La casa tiene una extensión de 5,616 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de esta, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la residencia, se menciona: “Suelos de piedra y madera noble, techos altos y una cocina de alta tecnología con gabinetes de madera lacada y electrodomésticos Miele. El salón multimedia cuenta con sistema de sonido envolvente, minibar, chimenea y una bodega refrigerada”.

Una de sus características principales son sus ventanales, los cuales ofrecen una impresionante vista de la zona. Adicional a la casa principal tiene un garaje con capacidad para cinco vehículos.

Además, esta residencia también ofrece espacios al aire libre que incluyen terraza, piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa y más. Todo esto es ideal para compartir con familiares o amigos.

Según ‘Realtor.com’, James vive temporalmente en Los Ángeles, aunque su residencia principal está en Reino Unido, donde tiene varias propiedades. Hay que recordar que la escritora se hizo famosa por la trilogía ‘Fifty Shades of Grey’, y aunque ha seguido publicando libros, ninguno ha tenido la relevancia de la historia de Anastasia Steele y Christian Grey.

