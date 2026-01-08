Amy Schumer invirtió en un nuevo apartamento en Manhattan

Hace un par de días, la comediante Amy Schumer solicitó el divorcio a Chris Fischer. Y según medios especializados, esta solicitud llega a los juzgados de la ciudad de Nueva York al mismo tiempo que se ha informado que invirtió millones de dólares en un apartamento en Manhattan.

Según ‘Realtor.com’, la comediante pagó $6.25 millones de dólares por una propiedad en Upper West Side mucho antes de anunciar su separación y de poner en venta su antiguo hogar en Brooklyn. Todo parece indicar que los cambio de vida de Schumer venían desde inicios del 2025.

Hay que recordar que a Schumer y a Fischer les costó deshacerse de la propiedad en Brooklyn, incluso tuvieron que rebajar su precio hasta que lograron cerrar la venta en diciembre del año pasado por $11 millones de dólares.

Esta propiedad había entrado originalmente al mercado en marzo del 2025 por $14 millones de dólares, y se dice que antes de que estuviera disponible fue que invirtió en la nueva residencia de Upper West Side. Hay que recordar que en su momento la comediante explicó que quería deshacerse de esa casa en Brooklyn porque quería regresar a Manhattan, donde su hijo estudio.

‘New York Post’ asegura que la compra de la nueva residencia se hizo a través de un fideicomiso y se resaltan las impresionantes vistas que se tienen a Central Park y al embalse Jackie Kennedy Onassis.

El apartamento de Schumer está ubicado en la plata 14 del 279 Central Park West, y además de sus vistas, se tiene que mencionar que está distribuido en tres baños, tres dormitorios, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Por ahora se desconoce cuál será el destino de otras propiedades que la comediante y el chef compraron durante su matrimonio, por ejemplo, la casa en Nueva Orleans que estuvo disponible por poco tiempo el año pasado y que la pareja se encargó de reformar en su totalidad.

