Jeff Bridges quiere deshacerse de su propiedad en Malibú

Acaba de entrar al mercado una propiedad en Malibú, California, que durante años ha pertenecido a la familia Jeff Bridges. El sitio ahora está disponible por $4.3 millones de dólares.

Lo que está en venta es un terreno vacío, pues la casa construida en el lugar quedó reducida a ruinas en enero del año pasado por los incendios de Los Ángeles, lo cuales acabaron con muchas otras propiedades y negocios.

En el listado, disponible en la página web de Sotheby’s International Realty, se describe esta propiedad como frente al mar como un “excepcional terreno ofrece una oportunidad única para construir la casa de sus sueños en la exclusiva playa de La Costa. Con una extensa playa de arena y una bajamar favorable, la propiedad invita a disfrutar sin límites del estilo de vida costero”.

Se tiene que resaltar que esta propiedad fue heredada por Bridges y sus dos hermanos luego de que sus padres murieran, lo que quiere decir que tiene un valor sentimental importante para el actor, aunque no es su residencia principal. El terreno tiene una extensión de 5,160 pies cuadrados.

Aunque el terreno solo ofrece una posibilidad de lo que podrá ser la nueva construcción, en el listado también se recuerda que la propiedad que quedó destruida tenía una extensión de 2,400 pies cuadrados.

Esta no sería la primera vez que la propiedad está en venta, pues en 2024, antes de que los incendios la destruyeran, estuvo disponible por $9.2 millones de dólares. Esto quiere decir que el actor y sus hermanos han querido deshacerse del lugar desde hace más tiempo.

Hay que recordar que Bridges ha tenido muchas otras propiedades en California. Por ejemplo, hace casi tres años pagó $8.2 millones de dólares por una casa en Hope Ranch. Además, hace unas semanas Oprah Winfrey vendió una propiedad en Montecito, California, que la periodista le había comprado al actor.

Sigue leyendo:

• Amy Schumer invirtió en un nuevo apartamento en Manhattan

• Mickey Rourke niega haber creado un GoFundMe para evitar ser desalojado

• Aubrey Plaza saca de mercado la casa donde murió su esposo