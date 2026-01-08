Picante cruce entre “Cholo” Simeone y Vinícius en la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino” [Video]

Diego Simeone y Vinícius Jr protagonizaron este jueves uno de los piques más comentados de la temporada durante la semifinal de la Supercopa de España disputada en Yeda, Arabia Saudí.

El técnico argentino desplegó su arsenal psicológico completo contra el extremo brasileño en un enfrentamiento verbal que las cámaras de televisión captaron y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La frase más sonada del intercambio llegó en plena primera mitad, cuando Simeone le espetó a Vinícius: “Florentino te va a echar, acuérdate de lo que te digo”.

“Te va a echar Florentino”, le decía constantemente Simeone a Vini Jr. pic.twitter.com/x450Qs6fSs — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) January 8, 2026

La provocación del Cholo no fue casual ni improvisada, sino parte de una estrategia deliberada para desestabilizar al jugador madridista en su momento más vulnerable, tras 15 partidos consecutivos sin ver portería desde principios de octubre.

Intercambio durante todo el partido

El intercambio fue bidireccional y constante durante toda la primera mitad. Cada vez que Vinícius atacaba por la banda cercana al banquillo rojiblanco, se producían nuevos cruces verbales que obligaron al cuarto árbitro, Víctor García Verdura, a intervenir para intentar calmar los ánimos.

El brasileño entraba al juego respondiendo inicialmente con risas, aunque la tensión fue escalando progresivamente. El técnico argentino, conocedor del delicado momento anímico de Vinicius tras volver ser silbado por la afición del Bernabéu el pasado sábado contra el Betis, buscaba sacarlo del partido.

La segunda mitad trajo un nuevo episodio tenso. Cuando Xabi Alonso decidió sustituir a Vinicius -que volvió a completar otro encuentro sin marcar- se escucharon pitos desde la grada.

Simeone no desaprovechó la oportunidad y le dijo al brasileño mientras abandonaba el terreno de juego: “Vini, escucha. Escucha al público. Oigo algunos pitos”. La frase evidenciaba el éxito parcial de su plan desestabilizador, aunque el resultado final del partido no acompañó sus intenciones.

Diego Simeone and Vinicius Jr. appeared to exchange words as Vini was subbed off. pic.twitter.com/4DmltGHAeR — ESPN FC (@ESPNFC) January 8, 2026

Otro episodio en la rivalidad entre ambos

El episodio reflejó la esencia del Simeone más visceral, aquel que no duda en recurrir a cualquier arma para desestabilizar rivales cuando lo considera necesario.

🚨 Simeone: “Vini Jr? I have nothing to say. Ever since my playing career, I’ve said that what happens on the pitch stays on the pitch”.



“I have a lot of respect for Carvajal, for all Real Madrid players. I clearly told him what it looks like from the outside”.



🎥 @OLYAN15K pic.twitter.com/d3SCEqtfhH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2026

Su aproximación, heredera de las tácticas psicológicas de entrenadores como Carlos Bilardo, busca identificar qué jugadores pueden ser descentrados mediante provocaciones verbales y actuar en consecuencia.

Para Vinícius, la semifinal supuso otro capítulo en una crisis goleadora que se prolonga ya por 16 encuentros y que aumenta las dudas sobre su rendimiento esta temporada. Pese a la victoria del Madrid, el brasileño no logró romper su sequía ni acallar las críticas de una grada que, por tercer partido seguido, le pitó cuando abandonó el campo.

