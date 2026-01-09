Adamari López aclara la “falsa percepción” que tiene la audiencia sobre los sueldos en TV

La presentadora de televisión Adamari López, durante una nueva edición, aprovechó para enviar un mensaje a aquellos que consideran que todas las figuras del entretenimiento que trabajan en la pantalla chica son “millonarios”. Aunque aceptó que a través de ese tipo de labor se gana muy bien, no quita el esfuerzo de todo lo que hay que hacer para poder tener una buena remuneración económica.

“La gente tiene la percepción de que el que sale en la tele gana millones de dólares o somos ricos, y realmente esa es una falsa percepción. Creo que se ha hecho muy fácil decir que a través de las redes sociales uno puede ganar muchísimo dinero; que sí, hay gente que sí, y que ha pasado, a lo mejor, de ser gente con un salario normal o, a lo mejor, ninguno, a tener una buena cantidad de dinero”, dijo en su pódcast ‘Ada y Chiqui De Show’.

La boricua añadió que el estilo de vida que muchos de ellos se dan se debe al constante esfuerzo diario que le ponen a su carrera, y no como la audiencia lo ve tras considerar que es por recibir una elevada suma de dinero solamente por ser imagen de un canal de televisión.

“Pero de ahí a que todos seamos millonarios y que podamos vivir una vida fácil es muy complicado. Si nosotras no trabajamos, no podríamos tener las cosas que hemos comprado o que hemos adquirido, o un estilo de vida cómodo, por no decir de lujo. Porque mucha gente cree que saliste en la televisión, ganaste un montón de dinero, y eso te va a durar toda la vida”, explicó.

La presentadora de televisión fue despedida de Telemundo en abril de 2023, y en ese momento tenía un futuro incierto debido a las comodidades que le gusta darse y desconocía si podría seguir costeándolo. Siendo esto una de las mayores incertidumbres que tenía en ese momento, porque no tenía noción de dónde podría sacar el dinero para pagar su hogar y los gastos de su única hija, pero por fortuna, las ofertas laborales nunca faltaron.

“Cuando yo salí de Telemundo, mi preocupación más grande era: ¿me podré seguir dando el estilo de vida que me he dado hasta ahora [porque] me lo daba porque estaba trabajando y porque tenía para poder pagar las cosas que compraba? Mi preocupación era: ¿tendré para pagar la casa? ¿Cuánto había ahorrado hasta ese momento para tener de colchón y poder pagar antes de que consiga otro trabajo?“, dijo sobre el sueldo que percibía.

