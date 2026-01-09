Khloé Kardashian expresó su deseo de “congelar” su cuerpo para evitar el envejecimiento

La modelo y empresaria Khloé Kardashian causó polémica al revelar su deseo de “congelar y preservar”. Durante una entrevista en el episodio Ask Me Anything de su programa Khloé In Wonder Land, la dueña de ‘Good American’ habló sobre cómo quiere evitar el envejecimiento.

“Tan pronto como pueda ser congelada y preservada, apúntenme”, dijo Khloé Kardashian.

La empresaria aseguró que le gustaría verse siempre joven, incluso dijo que le gustaría vivir hasta los 104 años. “Soy muy vanidosa cuando se trata de envejecer. No me importa el número, puedo tener 104 años, pero si me veo joven, estoy genial”, confesó la estrella.

La integrante del clan Kardashian quiere que, de ser posible, su cuerpo sea sometido a un proceso de criopreservación (congelación a temperaturas bajísimas) con la esperanza de que la tecnología médica del futuro pueda reanimarla y restaurar su salud y juventud.

La empresaria aseguró que existe una enorme presión social por mantener cierto aspecto físico. Khloé ha sido blanco de críticas y un fuerte escrutinio público sobre los retoques físicos que se ha hecho. “La presión para verse joven y bonita es inmensa”, expresó.

La criogenia es una técnica que consiste en congelar células, tejidos u organismos a temperaturas extremadamente bajas. El objetivo es detener toda actividad biológica, preservándolos intactos a largo plazo para su uso futuro. Es una técnica que se usa en la medicina reproductiva (óvulos, esperma, embriones) y en la conservación de especies en peligro o la investigación científica.

Khloé Kardashian ha hecho otras declaraciones polémicas con respecto a su vida personal. En 2025 la empresaria reveló que se encuentra en celibato y que está concentrada en la crianza de sus hijos.

“Es como, ‘OK, ahora tiene que valer realmente la pena para romper eso.’ Pero también, estoy tan enfocada en mis hijos y sé que esto suena loco, pero no quiero que nadie me aleje de ellos. No es que yo dejara que eso ocurriera, pero simplemente no sé si quiero la distracción en este momento”.

Sigue leyendo:

Kourtney Kardashian prefiere trabajar “una vez al mes” para concentrarse en su familia

Khloé Kardashian y otros agradecen el trabajo de los bomberos durante incendio en Los Ángeles

Khloé Kardashian opinó sobre el uso del Ozempic en Hollywood