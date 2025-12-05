Khloé Kardashian habla sobre el susto que pasó en su antiguo hogar de California

En un reciente episodio del podcast ‘Khloé in Wonder Land’, Khloé Kardashian habló sobre una experiencia paranormal que tuvo en una casa en Calabasas, California, en la que vivió durante una temporada.

La hermana de Kim Kardashian habló sobre el tema durante una conversación sobre teorías conspirativas que tuvo con Savas Oguz en el podcast.

“Fue aterrador. Estaba durmiendo —en aquella casa de alquiler que aún tenía en The Oaks— y había un pasillo que iba de la habitación de True a la mía. Era un pasillo estrecho, de madera, así que oía pasos”, contó.

Khloé alquiló esta propiedad en The Oaks mientras que su mansión estaba siendo reformada. Compartía la propiedad con su hija True, quien ahora tiene siete años.

“True todavía estaba en una cuna y nunca salió de ella, así que oí a alguien caminando por el pasillo y pensé: ‘¿True?’. Luego miré el monitor y seguía dormida, así que pensé: ‘Qué raro’”, dijo.

También agregó que: “Me frotó la cabeza y recuerdo haber cerrado los ojos y haber dicho: ‘Por favor, no estés ahí, por favor, no estés ahí, por favor, no estés ahí’. Abrí los ojos y no había nada; estaba muy asustada”.

El susto que pasó no ha sido superado aún, por lo que confiesa que no puede dormir con las luces apagadas.

Lo positivo es que la socialité y estrella de televisión pudo salir de esa propiedad, la cual supuestamente estaba embrujada, y ahora puede disfrutar de muchos lujos en una mansión reformada a su gusto.

La propiedad está ubicada en Hidden Hills, la cual es la zona favorita del clan Kardashian-Jenner, y Khloé ha aprovechado varias ocasiones para presumir los lujos del sitio en redes sociales.

Aunque su hogar es una mansión, también llegó a mostrarse sorprendida por los lujos que tiene su madre Kris Jenner en su propia mansión en Hidden Hills.

Sigue leyendo:

• Kris Jenner sobre sus cirugías y su lifting facial: “Mi nariz es probablemente lo único real”

• Las Kardashian estarían molestas por la polémica creada por Harry y Meghan Markle

• Aseguran que la fiesta de Kris Jenner incomodó a los vecinos de Jeff Bezos