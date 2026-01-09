Legisladores demócratas advierten a Marco Rubio: “Una acción militar contra México sería desastrosa”

Legisladores demócratas de la Cámara de Representantes le expresaron este viernes a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, su rechazo a cualquier acción militar en México, sin autorización del Congreso estadounidense y sin el consentimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum.

La iniciativa la encabezaron Greg Stanton, junto con Gregory Meeks, principal demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, y Joaquín Castro, miembro de mayor rango del Subcomité del Hemisferio Occidental.

Al menos 72 legisladores advirtieron en una carta que una intervención militar en territorio mexicano tendría consecuencias graves para la relación bilateral y para los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos.

“Cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de México sin el consentimiento de México destruiría la confianza, desmantelaría la cooperación con las autoridades mexicanas y dificultaría mantener las drogas fuera de las comunidades que representamos”, afirmaron.

La carta llegó un día después de que el presidente Donald Trump afirmara en una entrevista con Fox News que su gobierno va a empezar a atacar a los cárteles mexicanos en tierra.

Esas declaraciones generaron preocupación en el Capitolio tras la reciente operación militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes enfrentan acusaciones de narcoterrorismo en Nueva York.

Los congresistas cuestionaron la supuesta capacidad legal de Trump para ordenar ataques militares en México sin la aprobación del Congreso y recordaron que el mandatario ya había sugerido esa posibilidad en entrevistas previas.

En el pasado, Trump aseguró que los cárteles “controlan México” y que Estados Unidos “tiene que hacer algo”.

En la misiva, subrayaron que México representa el principal socio comercial de Estados Unidos y un aliado clave en materia de seguridad, con vínculos económicos, sociales y familiares a ambos lados de la frontera.

También afirmaron que, bajo la presidencia de Sheinbaum, la cooperación bilateral aumentó, y señalaron que una acción militar violaría la soberanía mexicana y afectaría esta etapa de colaboración.

El texto detalló que las consecuencias económicas alcanzarían amplias dimensiones.

Indicaron que la inversión extranjera directa estadounidense en México superó los $14,500 millones de dólares el año pasado. Además, que más de 1 millón de empleos en Estados Unidos dependen del comercio transfronterizo y otros 5 millones están vinculados al intercambio comercial con México.

En materia de seguridad, los demócratas sostuvieron que una intervención militar debilitaría décadas de cooperación contra las organizaciones criminales transnacionales. Recordaron que México incrementó las extradiciones de líderes del narcotráfico, con la entrega de 29 personas en febrero y 26 más en agosto.

Asimismo, destacaron avances como la mayor incautación de fentanilo en la historia del país, la reducción de homicidios y el fortalecimiento de la inteligencia contra el crimen organizado.

“Cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de México sin su consentimiento destruiría la confianza, afectaría la cooperación con las autoridades mexicanas y dificultaría mantener las drogas fuera de las comunidades que representamos”, advirtieron los legisladores.

En respuesta a la declaración de Trump, la presidenta mexicana afirmó que México es un país soberano y rechazó cualquier intervención militar extranjera, apostando por una estrategia de cooperación y soluciones pacíficas.

Esta semana, la mandataria anunció que buscará estrechar la comunicación con Washington y recordó que funcionarios estadounidenses, incluido el propio Rubio, reconocieron recientemente la coordinación bilateral en materia de seguridad.

