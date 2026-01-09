Lili Estefan habla de la incómoda entrevista a Fernando Carrillo en El Gordo y la Flaca

Lili Estefan habló de la controversial entrevista que le hizo junto a Raúl de Molina a Fernando Carrillo en El Gordo y la Flaca. En el programa hablaron del apoyo que el venezolano le da al gobierno de Venezuela pese a los cuestionamientos de que hubo una dictadura bajo el mando de Nicolás Maduro.

Luego de la tensa conversación, la presentadora comentó que se sintió incómoda con la insistencia del artista en el hecho de que lo dejó de seguir en redes sociales.

Explicó que ella en ningún momento pidió que las personas hicieran lo mismo, tal como afirmó el protagonista de la telenovela Abigaíl.

“Yo dije que iba a dejar de seguirlo porque no me pareció correcto de que él le restregara sus valores políticos a los venezolanos en medio de lo que estaba pasando. Eso fue hace año y medio”, comentó sobre la razón por la que no quiso tenerlo más en redes sociales.

Lili Estefan aclaró que no es que dejó su amistad a un lado, pero no está de acuerdo con el activismo que él tiene hacia Maduro. “Claro que tenemos que respetar la opinión de él, pero no va a venir a dar una clase de historia. Todos sabemos la historia, lo que queremos es saber de ti, ¿por qué te has vuelto activista para el gobierno? ¿tú estás trabajando para el gobierno?”, destacó.

Para ella, el cambio de Fernando Carrillo fue muy drástico y lamenta que una figura que destacó en la industria de las novelas tenga ahora estos pensamientos.

En la entrevista que le hicieron este 8 de enero, el venezolano lamentó que Lili Estefan lo dejó de seguir en redes sociales.

Explicó además que Maduro no es un narcotraficante y que realmente ganaron las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, pese a que la oposición ha demostrado con actas que el vencedor fue su candidato, el diplomático Edmundo González Urrutia.

Lili Estefan le aclaró que no le pidieron una clase de historia y que quería entender si en la mente de él, Maduro y Hugo Chávez eran dictadores o no, debido a las denuncias que durante años se han dado contra estos políticos.

La entrevista terminó de forma caótica, con el actor gritando vivas a Maduro y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mientras Lili Estefan bromeaba diciendo que lo seguiría de vuelta solo para que no estuviera tan herido. “Te voy a seguir de vuelta”, le dijo.

