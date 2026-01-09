María Conchita Alonso habla de su anhelo de regresar a Venezuela

La actriz cubanovenezolana María Conchita Alonso habló de su anhelo de regresar a Venezuela, país que atraviesa por una intensa situación luego de los bombardeos que Estados Unidos ejecutó en Caracas para lograr la captura de Nicolás Maduro.

En una entrevista con el programa Hoy Día, la artista dijo que se siente muy emocionada de estar nuevamente en su tierra. “¿Te imaginas tú en algún momento volver a cantar en Venezuela?”, le preguntaron.

Ante esto, la celebridad respondió: “Eso sería maravilloso. Todo el mundo me escribe ‘ya pronto vas a estar aquí, ya pronto nos vas a cantar’. Tengo ilusión de que empezó el cambio y estoy segura de que va a continuar”.

Consideró que el gobierno chavista entendió que si no hacen lo que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, les ordena, irán de nuevo contra ellos. Tal como ocurrió con el ataque del 3 de enero registrado en Caracas.

María Conchita Alonso lamentó que la población haya sido maltratada durante años, demostrando que solo les importa ellos.

En la entrevista criticó los lujos que se dan altos funcionarios del chavismo, como Delcy Rodríguez, a quien designaron como presidenta encargada del país, luego de la detención de Maduro. “Hay gente muriendo, otras personas que no pueden estudiar, trabajar. Es muy fuerte y nadie que no lo haya vivido lo entiende o muy poca gente que no lo haya vivido lo entiende”.

Al finalizar, envió un mensaje a los venezolanos para que sigan esperanzados con el cambio, pero con mucha tranquilidad. “La lacra esa chavista no se va a quedar tranquila, disfruten, festejen, pero tranquilitos, así que sigamos estando felices, festejando, esto que ha sido un triunfo, un comienzo para un final”, afirmó.

Además, destacó que espera volver al país para disfrutar el cambio que asegura será inevitable para los venezolanos.

