Randy Arozarena acuerda contrato de $15.65 millones de dólares con los Seattle Mariners

El jardinero Randy Arozarena y los Seattle Mariners alcanzaron un acuerdo por un año y $15.65 millones de dólares, lo que permitió a ambas partes evitar el proceso de arbitraje. El nuevo contrato representa un aumento considerable respecto a los $11.3 millones que el pelotero percibió la temporada pasada.

El jugador cubano-mexicano, de 30 años, quedará habilitado para convertirse en agente libre una vez concluya la Serie Mundial de la presente campaña, lo que convierte este acuerdo en una antesala clave de su futuro en las Grandes Ligas.

Arozarena fue adquirido por Seattle en julio de 2024 procedente de Tampa Bay, y en su primera temporada completa con los Mariners dejó una línea ofensiva de .238 de promedio, con 27 jonrones, 76 carreras impulsadas y un OPS de .760, la mejor cifra de cuadrangulares de su carrera.

Con siete campañas de experiencia en MLB y dos selecciones al Juego de Estrellas, Arozarena acumula de por vida un promedio de .250, con 118 jonrones y 390 remolcadas. Además, fue elegido Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2020.

