Carolina Tejera sobre Venezuela: ‘Yo siempre dije que la libertad iba a venir de afuera’

Carolina Tejera, actriz venezolana, respaldó a Estados Unidos por el operativo que hicieron el pasado 3 de enero en el país suramericano para lograr la captura de Nicolás Maduro.

“Yo siempre dije que la libertad iba a venir de afuera y no de adentro. Es imposible, con todo lo que está pasando dentro, liberar al país así”, comentó la artista en una entrevista con el programa La Mesa Caliente, de la cadena Telemundo.

Luego, consideró que los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González no están preparados para tomar el poder en estos momentos debido a la mafia que asegura gobierna en la nación.

Las duras declaraciones de Carolina Tejera sobre Venezuela

“No están preparados para la gran mafia que hay dentro de Venezuela, la estructura es lo más importante”, sostuvo.

Carolina Tejera lamentó que los venezolanos no hayan podido disfrutar sus riquezas, pues Maduro usó los recursos para financiar a su gobierno. “Es una narcotiranía, desgraciada, que nos ha acabado la vida”, comentó.

Acerca de la transición en Venezuela, explicó que en estos momentos se está dando una negociación para terminar con el chavismo.

“No hay instituciones legales, legítimas en Venezuela, no existen. María Corina mañana entra y le dan el poder y a los dos años o menos tenemos el mismo problema, o peor, porque van a venir con más fuerza”, sostuvo.

Lamentó que los poderes estén destruidos en la nación, algo que hace difícil que alguien tome las riendas en estos momentos.

La actriz también señaló que preferiría ser el estado número 51 de Estados Unidos para garantizar orden y ley.

Sobre las recientes liberaciones, opinó que son usadas como “trofeos políticos” y que, mientras sueltan a unos, detienen a otros (como periodistas).

