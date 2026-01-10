Zerboni confirmado para participar en el reality show ¿Apostarías por mí?

Salvador Zerboni, actor mexicano, se suma a un nuevo reality show, pero ahora con su pareja Marcela Ruiz, con quien vivirá una experiencia diferente en la competencia ¿Apostarías por mí?, de la cadena Univision.

El artista, quien ha participado en programas como La Casa de los Famosos, se siente muy emocionado por este nuevo proyecto en su carrera profesional.

“En la que me metí, no supe ni en qué momento, pero estoy muy nervioso, la verdad porque yo siempre he sido de la mentalidad de que lo que no conoce no lo puedo tocar”, afirmó.

El famoso reconoció que ha llevado su relación con menor exposición, debido a que quiere cuidarla, pero ahora entiende que muchos conocerán la dinámica que tienen en su noviazgo. “Yo no soy de subir nada con ella en redes ni nada, siempre hemos cuidado nuestra relación”, afirmó.

Zerboni explicó que una de las cosas que más le gusta es que es algo global y que no pondrán fronteras a las votaciones en el continente. “Apostaron por nosotros y con esta sinergia que hizo TelevisaUnivision no podíamos decir que no, es un proyecto padrísimo”, afirmó.

Además, siente que el hecho de que haya participantes de distintas nacionalidades, demostrando su amor, es un plus. “Creo que es algo que nos puede salir muy bien”, comentó.

El villano de telenovelas mostrará una faceta más tierna, pues en otros realities se ha convertido en uno de los principales estrategas, con una fortaleza emocional que muchos han admirado.

Su novia, por su parte, bromeó en que no sabe en qué la metieron, pero está consciente de que es un gran cambio, ya que no ha tenido tantos contactos con la industria del entretenimiento, pero espera disfrutar mucho el reality show. “Creo que vamos a hacer un buen equipo, espero no perjudicar el trabajo que él ha hecho y pues a ver cómo nos va”, sostuvo.

Sigue leyendo:

· Luis ‘Potro’ Caballero supuestamente descubrió infidelidad de su ex con Salvador Zerboni

· Luis ‘Potro’ Caballero y Fernanda Mora confirman separación

· ‘La Casa de los Famosos México 2’: Potro Caballero dice que Irina Baeva es una sangrona