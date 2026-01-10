Muestran cómo es la villa del reality show ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por mí? es el nuevo reality show de la cadena Univision, que estará bajo la conducción de los mexicanos Alejandra Espinoza y Alan Tacher. La competencia se estrenará el próximo 18 de enero.

La locación de este programa telerrealidad es una espectacular villa en Brasil, que cuenta con cuidados espacios para que se vivan no solo divertidos juegos, sino también intensos momentos de la convivencia.

La propiedad se caracteriza por amplios lugares, con colores fríos, en donde los famosos mostrarán parte de las dinámicas de sus relaciones.

Los habitantes serán grabados durante las 24 horas del día para que el público siga de cerca cada uno de los momentos que se registran dentro del reality show.

“En total van a ser 12 celebridades, cada una con su pareja. Van a perder su privacidad, su comodidad y su espacio. No solamente eso, estarán vigilados por todos ustedes durante 24 horas al día”, comentó Alejandra Espinoza.

Los participantes confirmados son: Raúl “El Pelón” Molinar junto a su esposa Laura Molinar, el actor cubano Adrián Di Monte con su pareja Nuja Amar, y la popular pareja de redes sociales formada por la presentadora Alejandra Jaramillo y el colombiano Beta Mejía. También se unen a la competencia los atletas Franco Tradardi y Breh Badassifier, así como el veterano actor René Strickler acompañado de su esposa Rubí Cardozo.

También estarán Alina Lozano y Jim Velásquez, seguidos por el dúo musical de Domino Saints, Gigi Ojeda y David Leal. En el grupo de confirmados está la creadora de contenido Tiby Camacho junto a José Medina.

Las parejas más recientes que confirmaron fueron la de Lorenzo Méndez y Claudia Galván y la conformada por Salvador Zerboni y Marce Ruiz.

En el reality show estarán como panelistas Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano.

