Adamari López da los tips que usa para antes de viajar

“Viajar es uno de los placeres más lindos que uno puede tener, porque puedes conocer otras culturas, su forma de comer, vivir, expresar”. Por esa y más razones, Adamari López siente que conocer nuevos destinos es una de las mejores experiencias que una persona puede tener.

En su cuenta en Facebook, la conductora de TV dio varios consejos importantes antes de tomar la decisión de ir a un lugar desconocido.

El primer aspecto que tocó es estudiar muy bien el destino. “Si viajas, debes conocer un poco la historia del lugar a donde vas y esos puntos que te gustaría visitar”.

Luego, comentó que para ella es necesario saber muy bien cómo es la gastronomía, pero en especial porque es algo exigente. “Hay gente a la que le gusta probar cosas nuevas”, reconoció sobre aquellos que les gusta tomar riesgos.

Adamari López comentó que en su reciente viaje a Alemania hubo muchos platos que la sorprendieron, debido a la mezcla de sabores inesperados que le terminaron gustando a ella y a su hija.

La conductora del programa aconsejó también aprender al menos cinco palabras del idioma que se habla en el país al que se va. “Otra de las cosas importantes es tratar de aprender de tres a cinco palabras del idioma en el que te vas a expresar para tratar de comunicarte con alguien”, dijo.

La ‘Chaparrita de Oro’, por último, recomendó conocer el clima para irse preparado con la ropa adecuada y poder disfrutar al máximo el viaje. “Espero que estos tips te funcionen bien y que puedas disfrutar mucho de viajar”, culminó.

Los seguidores de la boricua reaccionaron con mensajes en los que agradecieron los tips de la famosa. “Siii me encanta conocer otras culturas En Google me asesoré total sobre Barcelona y todo estuvo súper, quiero ir a Alemania, ese es mi próximo destino”, “Muy de acuerdo contigo mi bella Adamari López… Yo sigo también esos tips… Pero a mí sí me gusta aventurarme con la gastronomía de cada país”.

