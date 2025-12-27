Carlos Adyan habló de su deseo de convertirse en papá

En un par de años, Carlos Adyan espera tener hijos en su familia con el productor mexicano de televisión Carlos Quintanilla.

En una entrevista con el programa de televisión En Casa con Telemundo, del que forma parte, indicó que en el 2027 se ve con su primer hijo para celebrar la Navidad.

“¿Cuándo crees que vas a tener tu Navidad con tus propios hijos?”, le preguntaron al famoso presentador de televisión, quien de forma clara afirmó.

En 2023, el boricua había hablado de su deseo de querer convertirse en padre. “Definitivamente, está en nuestros planes tener hijos. Es algo que se habló desde el principio. Para mí eso es una prioridad. A mí sí me gustaría adoptar. Lo he hablado con Carlos y eso es lo que queremos y tenemos en mente“, comentó el famoso en una entrevista con People en Español.

Además de esto, indicó: “Quisiera dos (hijos). Es un debate. Carlos quiere uno, yo dos. Yo me veo como un papá super cool. Soy muy aventurero, soy muy respetuoso, así que me enfocaré en impartir eso. Me preocuparé por ser el mejor padre”.

En ese momento, también habló de que para ellos su prioridad era disfrutar antes de asumir la responsabilidad de criar a alguien. “No queremos precipitar las cosas. Ahorita no, porque con la cantidad de viajes que tiene Carlos y que tengo yo, no estamos listos para el niño todavía”, afirmó en ese momento.

