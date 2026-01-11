El Manchester United profundiza su crisis tras ser eliminado de la FA Cup

El Brighton & Hove Albion profundizó la crisis del Manchester United al eliminarlo de la FA Cup, un resultado que deja prácticamente sin opciones de título a los ‘Red Devils’ en la presente temporada.

Los goles de Brajan Gruda y Danny Welbeck sentenciaron la eliminación del United en esta tercera ronda del torneo, obligando al equipo a enfocarse exclusivamente en la Premier League, la única competencia en la que continúa con vida al 11 de enero.

Con Darren Fletcher al frente de manera interina tras la destitución de Rúben Amorim, el United tuvo un inicio complicado. A los 12 minutos, una incursión de Welbeck terminó en un centro que Lisandro Martínez despejó sobre la línea, pero el rebote quedó servido para Gruda, quien definió a quemarropa para abrir el marcador.

El Brighton estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso, cuando un grave error de Sanne Lammens en la salida regaló el balón al rival, aunque Welbeck desperdició una ocasión clara con el arco a su disposición.

El delantero inglés, con pasado en Old Trafford, se reivindicó en el complemento. Tras recibir un pase de Gruda, sacó un potente disparo a la escuadra para firmar el segundo tanto, un gol espectacular que celebró pese a su vínculo previo con el club mancuniano.

Fletcher apostó por un once cargado de titulares, consciente de lo que estaba en juego, pero la reacción fue insuficiente. El United solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos y, aunque tuvo un impulso final con el gol de Benjamin Sesko, no logró forzar la prórroga. Además, el canterano Shea Lacey fue expulsado tras ver dos tarjetas amarillas en apenas dos minutos.

Mientras el club sigue a la espera de cerrar la llegada de un nuevo entrenador —con Ole Gunnar Solskjaer como principal candidato—, la temporada del United continúa siendo decepcionante. El equipo no disputa competiciones europeas tras el pobre rendimiento del curso anterior, fue eliminado de la Copa de la Liga por el Grimsby Town, de League Two, y ahora quedó fuera también de la FA Cup.

La Premier League es el único frente abierto, aunque la pelea por el título luce fuera de alcance. Actualmente, el United es séptimo, con 32 puntos, a tres unidades de la zona de clasificación a la Champions League.

