El primer mensaje de Nicolás Maduro desde prisión en Nueva York: “Estamos bien”

A una semana de su arresto en Caracas y su traslado a Estados Unidos tras una operación militar, Nicolás Maduro envió su primer mensaje desde la prisión federal de Nueva York donde se encuentra detenido. Aseguró que está “bien” y junto a su esposa Cilia Flores.

El mensaje fue difundido por su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, quien dijo haber hablado con los abogados que representan a la pareja.

La declaración de Maduro —cuyo contenido fue compartido este domingo en un acto del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela— buscó transmitir fortaleza a la militancia chavista tras su captura el 3 de enero durante un operativo estadounidense en Caracas.

“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’”, relató Maduro Guerra citando la comunicación de su padre.

El hijo del líder chavista afirmó que Maduro pidió a sus seguidores no perder la esperanza y mantenerse firmes a pesar de las circunstancias.

Según la transmisión oficial, Maduro y Flores han enfrentado momentos difíciles desde que fueron detenidos y llevados a Nueva York, donde gozan de los beneficios que durante años incluso negaron a los presos políticos en Venezuela.

Nicolas Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro | Foto: Cristian Hernández / AP

Sin embargo, Maduro Guerra insistió en que su moral “no ha sido doblegada” y que su liderazgo sigue intacto a pesar de estar lejos de Venezuela.

Maduro insiste en su inocencia

El pasado lunes, Maduro y Flores se presentaron ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York por primera vez desde su arresto y se declararon “no culpables” de los cargos de narcotráfico que enfrentan en Estados Unidos.

Durante esa audiencia, él se identificó como un “prisionero de guerra” y rechazó las acusaciones presentadas por fiscales federales, que incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo y para importar cocaína, entre otros delitos.

