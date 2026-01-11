Ninel Conde reacciona a las críticas que recibe por los cambios en su imagen

Ninel Conde, actriz mexicana, reaccionó a las críticas que hacen algunas personas en redes sociales, con mensajes en los que consideran que los resultados de los procedimientos estéticos que se ha hecho no son los mejores.

El ‘Bombón Asesino’, como también es conocida la famosa, habló con el programa Hoy de sus detractores.

“Como siempre lo digo, el personaje de Ninel Conde tiene su dualidad, siempre atrae a todos los medios o la atención porque si alguien, A, B o C se hace algo, no pasa nada, pero si se lo hace Ninel Conde es una bomba, entonces hay que capitalizar eso porque esto es un negocio y yo como buena empresaria me toca capitalizarla”, dijo sobre la docuserie que lanzará para hablar de varios temas, incluyendo esta polémica.

Las declaraciones de Ninel Conde

La artista cree que la gente va a ver siempre el lado negro de la moneda, pero aprovechará esta oportunidad para hablar de su realidad y perspectiva ante situaciones de las que no había hablado anteriormente.

“Es una buena oportunidad de contar la realidad de las cosas”, adelantó.

Luego de esto, señaló que no hay mujeres feas sino sin presupuesto. “Es la verdad, cada quien puede hacer con su cuerpo un carnaval”, dijo para defender los cambios que se ha hecho.

Uno de ellos es el color de sus ojos, que cambió con una queratopigmentación. “No están soportando que se me ven increíble los ojos. La verdad todo el mundo me lo dice, porque además quedaron supernaturales”, afirmó.

La mexicana considera que obtuvo lo que quería debido a que fue con el doctor correcto y por eso invitó a quienes la critican a que no hablen más de ella, ya que se siente satisfecha con cómo luce.

