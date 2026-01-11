Noah Wyle reflexiona sobre su amistad con George Clooney, su coprotagonista en ‘ER’

El actor Noah Wyle se sinceró sobre la gran amistad que mantiene con su colega George Clooney, con quien trabajó hace más de 30 años en la exitosa serie ‘ER: Emergency Room’.

Wyle, protagonista de la multinominada serie ‘The Pitt’, estuvo en los premios AARP Movies for Grownups Awards de 2026. Durante una conversación con PEOPLE, el actor aseguró que desde que trabajaron juntos en el drama médico desarrollaron una fuerte amistad que se mantiene en la actualidad. Incluso el actor se refirió a los fuertes lazos que existen entre ambos a pesar de que no están totalmente presentes en la vida del otro.

“Nos ponemos al día cuando podemos, pero siempre desde el punto en que nos separamos por última vez”, explicó Wyle. “Esos lazos que se forjaron durante ese programa son tan hermosos e íntimos que siento que no tenemos que estar totalmente presentes en la vida del otro para poder tener un contexto para la vida del otro”.

Durante la premiación ambos actores protagonizaron dos momentos importantes. Wyle le entregó a Clooney el premio al Mejor Actor de Cine por su papel en Jay Kelly . A cambio, Clooney le entregó a su viejo amigo el mismo premio en la categoría de TV por su papel en The Pitt .

Wyle se refirió a la importancia que ha tenido Clooney en su vida. “Pero ha sido una figura clave en mi vida y alguien que parece aparecer con gran regularidad en los momentos oportunos. Así que es un honor para mí estar aquí para compartir esto esta noche”.

Desde el escenario, Clooney también recordó el momento en el que comenzó su amistad con Wyle al comienzo de ‘ER’ hace más de 30 años, mientras le entregaba su premio como Mejor Actor.

“Desde el principio, desde el principio, fue una persona muy sabia para su edad. También era la persona más amable del mundo. Nos hicimos muy buenos amigos desde muy temprano. Hemos permanecido así durante más de 30 años. Es un gran padre. Es un gran esposo. Todos podemos ver lo extraordinario que es como actor. Estoy muy orgulloso de llamarlo amigo. También estoy orgulloso de llamarlo colega. Y cuando sea mayor, quiero ser Noah Wyle”, dijo Clooney.

Noah Wyle es uno de los actores más nominados en esta temporada de premios. Gracias a su trabajo en la serie de HBO ‘The Pitt’, Whyle ganó su primer Emmy en 2025 en la categoría mejor actor principal en serie drama. También triunfó en los Critics Choice 2026 al triunfar en la categoría Mejor Actor en una Serie Drama.

