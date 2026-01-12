Adidas lanza balón conmemorativo por 25 años de la UEFA Champions League
Para la presentación de esta edición conmemorativa, adidas reunió a leyendas históricas y figuras actuales de la competición
Adidas presentó un nuevo rediseño del balón oficial de la UEFA Champions League como parte de la conmemoración por los 25 años de alianza entre la marca deportiva y la principal competición de clubes de Europa.
Este balón especial será el utilizado durante las dos últimas jornadas de la fase de liga, correspondientes a las fechas 7 y 8 del torneo continental.
El modelo está inspirado en una reinterpretación del primer balón oficial de la Champions, el “adidas FINALE 1”, adaptado a los estándares del fútbol moderno. El diseño recupera los colores y el patrón gráfico originales, a los que se suma un tono morado oscuro que enmarca las emblemáticas estrellas que caracterizan al balón del certamen.
Para la presentación de esta edición conmemorativa, adidas reunió a leyendas históricas y figuras actuales de la competición, entre ellas Zinedine Zidane, Lionel Messi, Toni Kroos, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, en un acto que simboliza la unión entre pasado y presente de la Champions League.
