¡Atención! La Fed reabre depósitos de centavos para proteger tu bolsillo

La Reserva Federal (Fed) informó que ha tomado medidas para atender el problema financiero provocado por la escasez de las monedas de un centavo, luego que el gobierno determinó sacarlas de circulación. Para ello, reabrirá sus centros de distribución a partir del 14 de enero de 2026, buscando mitigar cobros millonarios por redondeos injustos y revitalizar la circulación de monedas.

No se trata solo de que falte cambio en la caja registradora, el problema es que la falta de monedas está creando un desorden financiero que podría afectar el combate a la inflación.

Este es el plan de la Fed para “resucitar” la circulación de los centavos y proteger tu bolsillo.

El reinicio: Vuelven los depósitos de monedas

La noticia relevante es que a partir del 14 de enero de 2026, la Fed reabrirá las puertas de sus centros de distribución para recibir depósitos masivos de centavos.

El problema: Muchos bancos habían de recibir estas monedas porque la Fed no tenía espacio o personal para procesarlas.

Muchos bancos habían de recibir estas monedas porque la Fed no tenía espacio o personal para procesarlas. La solución: Al reabrir estos centros de recolección terminales, la Fed explicó que ayudará a bancos a su manejo: “Reciban los centavos de la gente, que nosotros nos encargamos de redistribuirlos”. La medida busca sacar $114,000 millones de centavos que se estima que están “atrapados” en las casas de los estadounidenses.

Adiós a la fábrica, hola al reciclaje

Sin embargo, la Casa de Moneda (U.S. Mint en inglés) mantendrá la medida de no fabricar centavos nuevos porque hoy cuesta casi 4 centavos hacer uno solo. Este costo es insostenible para el gobierno.

Para resolver el problema esto sin imprimir dinero nuevo, la Fed lanzó la campaña de ‘Recirculación Activa’, en la que trabajan con grandes cadenas de supermercados y farmacias para incentivar a la gente a que use sus monedas. El mensaje es claro: la Fed ya no va a acuñar centavos, así que el plan es que los que ya existen den vueltas más rápido por todo el país.

La batalla contra el “impuesto del redondeo”

Aquí es donde la Fed busca ayudar a los ciudadanos. De acuerdo con expertos del Banco de la Reserva Federal de Richmond estiman que, si las tiendas redondean siempre hacia arriba, esto podría costarle a los consumidores unos $6 millones de dólares al año.

Por ello, la Fed, en colaboración con el Departamento del Tesoro emitirán guías claras a los negocios. La idea es que el redondeo sea “neutral”: si tu cuenta termina en 1 o 2 centavos, se redondea hacia abajo (pagas menos); si termina en 3 o 4, se redondea hacia arriba (pagas más). Esto, con la intención de prevenir que los negocios aprovechen la escasez para subir sus precios “discretamente”.

¿Qué significa esto para tus finanzas el fin de semana?

La Fed no puede obligarte a sacar tus monedas, pero sí ofrece facilidades para que lo hagas. Si vas al banco la próxima semana, es muy probable que veas carteles invitándote a depositar tu cambio.

El consejo de los expertos: No esperes a que el centavo desaparezca del todo. Si mueves tu cambio ahora, ayudas a que el sistema funcione y evitas que el cajero tenga que “adivinar” cuánto cobrarte.

Para saber más sobre el plan de la Fed:

Comunicado de Federal Reserve Financial Services (8 de enero, 2026): https://www.frbservices.org/news/press-releases/010826-fed-to-support-penny-circulation

(Aquí puedes leer el plan oficial para reabrir los depósitos de monedas).

Análisis de la Fed de Richmond sobre el impacto del redondeo: https://www.richmondfed.org/publications/research/economic_brief/2025/eb_25-27

(Un estudio detallado sobre cómo nos afecta el fin de la producción del centavo).

Preguntas Frecuentes del Tesoro sobre el fin del centavo: https://home.treasury.gov/news/featured-stories/penny-production-cessation-faqs

(Guía oficial sobre cómo deben actuar los negocios ante la escasez).

