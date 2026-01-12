Daniela Barranco cuenta en La Casa de Alofoke: El Afterparty cómo se enteró de la captura de Maduro 

La cantante venezolana Daniela Barranco habló en La Casa de Alofoke: El Afterparty, que transmitió este 11 de enero la cadena Univision, de la captura de Nicolás Maduro en un operativo ordenado por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

En una parte de la transmisión de despedida, la artista habló con Santiago Matías, creador de este proyecto, de cómo vivió ese momento histórico.

“¿Quieres saber cómo me enteré? Estaba dormida y me despertó Jlexis y que ‘mira, están bombardeando Caracas'”, dijo.

Explicó que su principal preocupación fue porque su hermanastra estaba en la capital venezolana y bombardearon muy cerca de su casa.

Luego, al notar lo que estaba pasando, Daniela Barranco afirmó: “Obviamente me puse a llorar porque no lo podía creer y luego en la mañana me enteré que se habían llevado a Maduro”.

Alofoke le preguntó si cree que habrá una transición, como ha prometido el gobierno de Estados Unidos y ante la interrogante, Daniela Barranco contestó: “Hemos pasado un montón de procesos, mil veces nos hemos esperanzados y nos hemos desperanzados, pero esta vez es la que hemos estado más cerca”.

Agregó que esperan que en esta ocasión todo sea definitivo y que el proceso valga la pena. “Tengo la fe puesta de que eso va a suceder, igual que todos los venezolanos”, afirmó.

Le envió un mensaje a los venezolanos que estaban en el estudio para que se mantengan unidos y dejen el odio a un lado. “Eso lo hicieron ellos, esa frustración, ese odio, ese señalamiento es de ellos (el chavismo), no de nosotros”.

El locutor dominicano le dijo que había visto críticas en su contra por haber participado en un evento financiado por las autoridades venezolanas, pero que entiende que no hizo activismo por ellos y por eso no debe ser señalada.

Daniela Barranco agradeció el mensaje y además enfatizó: “Yo siempre he sido muy clara con mi posición, desde el inicio, si había algo en pro de sacar al gobierno de Maduro, yo he estado ahí. He votado, protestado, me han apuntado guardias, he tragado bombas lacrimógenas, lo que pasa es que esas no son las cosas que se hacen virales”.

Culminó explicando que es un riesgo hablar de la situación del país, porque todavía tiene familia en Venezuela, pero entiende que es el momento para alzar su voz.

