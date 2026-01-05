Jennifer Lopez revela qué debe tener su próxima relación tras su divorcio con Ben Affleck

La cantante Jennifer Lopez se encuentra en medio de su residencia en Las Vegas y desde el escenario compartió con su público cómo debería ser su próxima relación romántica.

Lopez se presentó el pasado 3 de enero en el Caesars Palace de Las Vegas como parte de su residencia ‘UP ALL NIGHT’. Durante el show, la artista se dispuso a cantar su canción de 1999 “If You Had My Love”. La artistas explicó cómo ha cambiado su sentir al cantar ese tema.

“Cuando la canté por primera vez, era muy joven. Y la canté con mucha esperanza”. La artista aseguró que ahora quiere cantar sus canciones de amor con “poder”.

En ese sentido, JLo explicó a su público qué debería hacer el próximo hombre que quiera tener una relación con ella.

“Porque la verdad es que, si quisieras tener mi amor, tendrías que ganártelo . Tendrías que tratarme bien. Tendrías que respetarme. Tendrías que aceptarme tal como soy. Tendrías que amarme si quisieras mi amor”, dijo la artista desde el escenario.

Jennifer Lopez ha tenido una serie de relaciones con celebridades. La artista retomó su relación pasada con el actor Ben Affleck, con quien se casó en 2022 en una ceremonia en Georgia. Dos años después la pareja decidió separarse y finalmente se oficializó su divorcio.

Anteriormente estuvo comprometida con el ex beisbolista Alex Rodríguez y su relación más larga fue con el cantante neoyorkino Marc Anthony, con quien estuvo casada desde 2004 hasta 2014 y tuvieron dos hijos juntos.

Las relaciones de Lopez han terminado en divorcio. En octubre de 2025, durante la promoción de la película The Kiss of the Spider Woman Jennifer Lopez explicó que sus parejas anteriores “no eran capaces” de amarla realmente.

“Lo que aprendí no es que no sea digna de amor, sino que ellos no son capaces… No lo tienen dentro”, dijo. “Y me dieron lo que tenían. Me lo dieron todo, siempre. Todos los anillos, todo lo que podría desear. Las casas, los anillos, el matrimonio. Todo. Pero…”, dijo la actriz en una entrevista con Howard Stern Show de SiriusXM. Continuó asegurando que parte del problema era que no se amaba a sí misma en ese momento.

