ONG venezolana confirma liberación de 24 presos políticos durante la madrugada

Al menos 24 presos políticos fueron liberados en Venezuela durante la madrugada de este lunes, así lo confirmó la ONG foro Penal de los centros penitenciarios La Crisálida y Rodeo I, ubicados en el estado Miranda, que incluye a ciudadanos italianos y uno hispanovenezolano.

De acuerdo con el listado oficial publicado por la ONG, de la cárcel de mujeres La Crisálida, en Los Teques, salieron nueve ciudadanas. Las identidades confirmadas son: Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez, Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.

Por otro lado, en el internado judicial El Rodeo I se registró la salida de 15 hombres, entre los que destacan los ciudadanos italianos Alberto Trentini (cooperante) y Mario Burló (empresario), además de Alejandro González de Canales Plaza, quien posee doble nacionalidad española y venezolana.

Situación de los ciudadanos extranjeros y figuras políticas

El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, informó que Trentini y Burló se encuentran en la embajada de Italia en Caracas a la espera de los trámites para su retorno al país europeo. Por su parte, González de Canales Plaza es vinculado como expareja de la activista Rocío San Miguel, recientemente liberada y enviada a España.

Asimismo, figura el nombre de Yerwin Torrealba, coordinador juvenil de Vente Venezuela en el estado Yaracuy, detenido en diciembre de 2024. Previamente, María Corina Machado había señalado que Torrealba se encontraba en un estado de salud crítico.

“¡Nunca debió estar preso! Su propósito solo ha sido querer un mejor país”, señaló el partido político.

Registro de liberados y reciente muerte de un preso

La ONG Foro Penal indicó a través de sus canales oficiales: “Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”. Estas 24 medidas se añaden a las 17 contabilizadas previamente por la organización.

En contraste con estas liberaciones, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció el fallecimiento bajo custodia estatal de Edison José Torres Fernández. El funcionario policial de 52 años había sido detenido el pasado 9 de diciembre.

Sigue leyendo:

– La marine venezolana que participó en la captura de Maduro: “Algún día ibas a caer”

– Temor entre familiares de presos políticos en Venezuela ante posibles nuevas muertes

– Cuba responde a Trump y niega haber cobrado a Venezuela por los servicios de seguridad a Maduro y Chávez