Reunión entre Trump y Machado se llevará a cabo el jueves en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá una reunión oficial este jueves con la dirigente opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

La información fue confirmada por un alto funcionario de la Casa Blanca a la cadena NBC News, precisando que el encuentro tendrá lugar en la sede del Ejecutivo estadounidense.

En días previos, Trump había confirmado que el encuentro entre ambos líderes se daría entre el martes o miércoles, tanto en un la Casa Blanca, como en entrevista en el programa Hannity, de Fox News y el domingo atendiendo a la prensa a bordo del Air Force One.

ÚLTIMA HORA | Donald Trump reafirmó que se reunirá con María Corina Machado: "Creo que será el martes o miércoles" https://t.co/UTadf38fT6 pic.twitter.com/TRdnIFcvps — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 12, 2026

La cita en Washington se dio a conocer horas después de la visita de Machado a la Santa Sede este lunes. Durante su audiencia con el papa León XIV, la dirigente abordó la situación de los detenidos en el país sudamericano y el proceso de cambio político.

“Hoy tuve la bendición y el honor de poder compartir con su Santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país”, confirmó la cuenta oficial del Comando Nacional de campaña de Machado en su cuenta de X.

La líder opositora también manifestó su apoyo a la legitimidad de la presidencia de Edmundo González y le pidió interceder por su país: “Le transmití también la fuerza del pueblo venezolano que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela, y le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos”.

Alta tensión política en Venezuela

El acercamiento de alto nivel entre Trump y Machado ocurre diez días después de la operación militar estadounidense en Caracas, en la cual se efectuó la captura de Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan procesos judiciales por cargos relacionados con el narcotráfico y otros delitos.

La reunión con el presidente Trump busca dar continuidad a las conversaciones sobre la transición democrática en Venezuela.

