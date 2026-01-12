Senador Kelly demanda a Hegseth por los intentos de reducir su rango de retiro militar

El senador demócrata por Arizona, Mark Kelly, presentó este lunes una demanda contra el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y contra el Pentágono, en la que acusa al Ejecutivo de intentar censurarlo y degradarlo de manera “ilegal e inconstitucional” por declaraciones públicas relacionadas con el cumplimiento de órdenes militares.

La acción judicial surge después de que Hegseth anunciara la semana pasada que el Departamento de Defensa estaba evaluando medidas para reducir el rango de retiro militar y el salario de Kelly. El secretario justificó esa decisión al señalar que el senador incurrió en “declaraciones sediciosas”, en referencia a un video difundido por Kelly junto a otros militares retirados.

En ese material audiovisual, Kelly y los demás participantes instaron a miembros activos de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia a “rechazar órdenes ilegales”.

Según Hegseth, el contenido del video tenía la intención de socavar el orden y la disciplina militar.

Qué dice la demanda

La demanda sostiene que las acciones anunciadas por el secretario de Defensa vulneran los derechos constitucionales del senador, en particular los protegidos por la Primera Enmienda. También argumenta una violación a la cláusula de expresión y debate de la Constitución, que otorga inmunidad a los legisladores por actos vinculados a su función oficial.

“Nunca en la historia de nuestra nación el Poder Ejecutivo ha impuesto sanciones militares a un miembro del Congreso por participar en un discurso político desfavorable”, señala el documento judicial.

En ese sentido, la demanda solicita una orden que declare ilegales las medidas impulsadas por Hegseth.

El expediente advierte que permitir sanciones militares contra un senador por sus expresiones políticas “erosiona la separación de poderes” y otorga al Ejecutivo una autoridad sobre el Poder Legislativo que la Constitución no prevé.

Además, afirma que la respuesta del gobierno incluyó “retórica extrema y represalias punitivas”.

Kelly denuncia censura y amenaza

Según la demanda, tanto Hegseth como el presidente Donald Trump calificaron públicamente las declaraciones de Kelly como “sedición” y “traición”. Esos señalamientos, agrega el texto, habrían privado al senador de su derecho al debido proceso.

Kelly, quien es capitán retirado de la Marina y recibe una pensión militar, defendió su posición en una declaración incluida en la demanda.

“Pete Hegseth me reclama lo que gané durante mis veinticinco años de servicio militar, violando mis derechos como estadounidense, como veterano retirado y como senador de Estados Unidos”, afirmó.

El senador también sostuvo que la actuación del secretario de Defensa envía “un mensaje escalofriante” a los militares retirados.

Según Kelly, el mensaje es que quienes expresen opiniones contrarias al presidente o al jefe del Pentágono pueden ser “censurados, amenazados con una degradación o incluso procesados”.

Sigue leyendo: