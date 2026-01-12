‘Usaré mis historias de amor para analizar a las parejas’: Lupillo Rivera habla de ¿Apostarías por mí?

El cantante de música regional mexicana Lupillo Rivera cada vez le agarra más gusto a los realities shows, pues ahora estará ¿Apostarías por mí?, en donde tendrá un rol diferente, ya que analizará los distintos momentos que enfrenten las parejas dentro de la competencia que transmitirá Univision.

En uno de los videos promocionales de este nuevo programa de telerrealidad, que transmitirá la cadena Univision desde el 18 de enero, el Toro del Corrido dijo que usará su gran experiencia en el amor para los comentarios que hará junto a Cecilia Galliano y Jorge Lozano, quienes lo acompañan en el panel.

“Voy a usar mis historias de amor para analizar a las parejas. Nada más les aviso algo, no me voy a exhibir”, comentó el hermano de Jenni Rivera.

Lupillo Rivera aseguró que traerá lecciones que sí sirven: “He vivido relaciones donde te dan migajas y te hacen creer que es banquete”.

El artista también bromeó con que no andará con términos populares como love bombing, ghosting, migajerismo. “Aquí vamos a decirlo como es”, advirtió.

El exparticipante de La Casa de los Famosos también dijo sobre su trabajo: “Yo no vengo a quedar bien. Yo voy a estar analizándolos a todos, quién se hace el romántico, quién se vende como el intenso, quién está en una relación ya por costumbre y quién sí se está jugando el corazón porque una cosa es el querer y otra sí es apostar”.

La locación que eligieron para este reality show fue Brasil, en donde se espera que los concursantes protagonicen intensos momentos, no solo por los juegos que les van a poner desde la producción, sino también por la dinámica de convivencia, que siempre hace más atractivo este tipo de programas.

