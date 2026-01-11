Lambda García habla de la emoción que tiene por formar parte de ¿Apostarías por mí?

Un nuevo proyecto llega a la carrera profesional del actor mexicano Lambda García, quien será junto a Arana Lemus, conductor digital en el reality show ¿Apostarías por mí?, que se estrenará el 18 de enero por Univision, UniMás y ViX.

En una entrevista con el programa Hoy, el artista señaló: “Estoy muy, muy feliz”.

Luego, indicó que la competencia romperá con lo que la gente está acostumbrada a ver, debido a que son parejas sentimentales, lo que hará que las emociones estén a flor de piel.

Dijo que en total serán 12 las parejas que formarán parte de este proyecto y mencionó a algunas personalidades fuertes como la de Salvador Zerboni, conocido por su experiencia en el formato de los realities shows.

Lambda García indicó que la semana entrante revelarán cuál es la última dupla que se sumará, que según comentó son dos personas a las que el público mexicano quiere mucho.

Otro de los detalles que reveló es que habrá retos en los que los participantes tendrán que apostar por su pareja. “Todos van a competir entre otros, pero con una apuesta”, indicó.

El mexicano, quien ganó Top Chef VIP, explicó que uno de los grandes atractivos son los $300.000 dólares que se llevará el ganador de este reality.

La villa de este programa estará ubicada en Brasil y tiene una gran cantidad de detalles para que los habitantes se sientan cómodos.

“Vamos a estar 24/7 por Vix”, comentó Lambda, quien dijo que hará el pre y postshow para que la audiencia conozca todo lo que ocurre en este juego.

Los conductores oficiales serán Alan Tacher y Alejandra Espinoza. Mientras que los encargados de analizar los distintos momentos que se vivan en ¿Apostarías por mí? son Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano.

