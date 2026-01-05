Joe Keery, protagonista de ‘Stranger Things’, alcanza el puesto 1 en Spotify

Pocas horas después del estreno del final de ‘Stranger Things’, se informó que Joe Keery había logrado alcanzar el puesto número 2 de la lista Global de Spotify y ahora se sabe que ha llegado al primer puesto, desplazando a Taylor Swift.

Su canción ‘End of Beginning’, la cual fue lanzada dentro del álbum del actor y cantante publicado en 2022, ocupó el primer lugar que había tenido durante semanas ‘The Fate of Ophelia’, la canción más exitosa del reciente álbum de Swift.

‘The Fate of Ophelia’ lideró la lista Global de Spotify durante 78 días consecutivos, pero no logró soportar el impulso que dieron los fanáticos de ‘Stranger Things’ desde el estreno de la última temporada de la serie.

Antes de esto, Swift y Djo (apodo que usa Keery para su carrera musical) ya se habían encontrado. En 2024, el actor dijo en ‘The Spout Podcast’: “Antes de que pasara nada con esta canción, me dijo: ‘Oye, me encanta esa canción tuya, ‘End Of Beginning’. Simplemente, dijo que la había escuchado y, claro, le dije: ‘¿Qué? ¿La escuchaste? ¿Cómo demonios la escuchaste?'”.

Se dice que este breve encuentro lo tuvieron en el Electric Lady, un estudio de grabación ubicado en la ciudad de Nueva York.

Keery se prepara para participar en varios festivales musicales este año, su apodo, Djo, está presente en casi todos los carteles más importantes de festivales en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Su recorrido por América Latina inicia el 13 de marzo con el Lollapalooza Argentina y continuará el 14 de marzo en el Lollapalooza de Santiago de Chile. Luego, viajará a Colombia para ser parte del Festival Estéreo Picnic en Bogotá el 20 de marzo y el 22 de marzo en el Lollapalooza Brasil en São Paulo.

Djo también participará en el festival Coachella, que se realiza anualmente en Indio, California. Este año se llevará a cabo los fines de semana del 10-12 y de 17-19 de abril.

