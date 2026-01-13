Mamdani y Trump se envían mensajes “amistosos” varias veces por semana

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantienen desde hace meses un canal de comunicación directo y frecuente. Según reveló The New York Post, ambos intercambian mensajes de texto “amistosos” al menos dos veces por semana, pese a sus diferencias ideológicas.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio, los contactos comenzaron después de la cordial reunión que ambos tuvieron en la Casa Blanca en noviembre y desde entonces han abordado asuntos diversos como la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela o las trabas urbanísticas que afectan al desarrollo inmobiliario en Nueva York.

Personas familiarizadas con los intercambios describen el tono de las conversaciones como cercano y pragmático.

Un político con conocimiento del vínculo explicó al New York Post que no sería “ni político ni práctico” que ambos se atacaran, ni en público ni en privado, aunque reconoció que tampoco pueden mostrarse excesivamente próximos.

Otra fuente señaló que a Mamdani le conviene mantener una relación fluida con la Casa Blanca, dado que el gobierno federal tiene en sus manos miles de millones de dólares en fondos para la ciudad.

La dinámica contrasta con la relación que mantuvieron anteriores alcaldes de Nueva York con Trump. Incluso Eric Adams, predecesor de Mamdani y considerado en su momento cercano al mandatario, dependía de intermediarios para comunicarse con la Casa Blanca, recordó el tabloide neoyorquino.

Para Andrew Kirtzman, director ejecutivo de la firma KSX, la comodidad de Trump con el alcalde izquierdista resulta llamativa. “Trump detestaba a Bill de Blasio y eso lo distanció de la ciudad. Con Mamdani parece haber una conexión personal que no existía antes”, afirmó.

También sostuvo que, pese a las críticas que este acercamiento podría generar entre los Socialistas Demócratas de América, la base política de Mamdani, es probable que lo toleren al entenderlo como una relación puramente utilitaria.

“La izquierda sabe que, desde el punto de vista del alcalde, esto es un intercambio práctico”, señaló.

¿Qué hablaron Mamdani y Trump en la Casa Blanca?

En el encuentro celebrado en el Despacho Oval el 21 de noviembre, el presidente Donald Trump y el alcalde Zohran Mamdani se centraron en la política pública y los desafíos económicos que enfrentan los neoyorquinos.

Ambos líderes abordaron principalmente el creciente costo de vida en la ciudad, un tema que consideraron prioritario tanto para el gobierno federal como para la administración municipal.

Mamdani detalló que discutieron la necesidad urgente de viviendas asequibles, el aumento de los precios de los alimentos, los costos de los servicios públicos y la situación de las familias que se ven obligadas a abandonar la ciudad por la incapacidad de cubrir sus necesidades básicas.

“El objetivo fue enfocarnos en cómo podemos servir a los ocho millones y medio de neoyorquinos que luchan con esta crisis”, declaró Mamdani.

Por su parte, Trump aseguró que su administración ha trabajado para reducir los precios de productos y alimentos, y destacó que los costos de estos bienes en ese momento habían disminuido 25% en comparación con el año anterior.

Tanto Trump como Mamdani reconocieron compartir algunas ideas en común, especialmente en torno a medidas que podrían aliviar la carga económica de las familias trabajadoras.

