México continuará enviando petróleo a Cuba con autorización de Estados Unidos

México mantendrá el suministro de petróleo a Cuba con el permiso de Estados Unidos, a pesar de que el presidente Donald Trump advirtió el domingo que “no habrá más petróleo ni dinero” para la isla, informó CBS News.

La medida responde a la necesidad del régimen de Miguel Díaz-Canel de contar con combustible, luego de que Venezuela dejara de enviar crudo tras la reciente captura de Nicolás Maduro.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y otro funcionario estadounidense confirmaron a CBS News que la política actual del gobierno norteamericano permite que México continúe suministrando petróleo a Cuba.

México había sido proveedor de crudo para el país antes de la detención de Maduro y se ha convertido en un actor clave en el suministro tras la intervención estadounidense, que incluyó la interceptación de buques con petróleo venezolano destinados a La Habana.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum calificó el envío de petróleo como “ayuda humanitaria” y afirmó que su país podría fungir como un “vehículo de comunicación” entre Estados Unidos y Cuba, aunque aclaró que esa posibilidad dependería de la aceptación de ambas partes y que no la discutió en su conversación telefónica con Trump el lunes.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum subrayó que México solo podría desempeñar un rol mediador si existe voluntad tanto de Washington como de La Habana.

Por su parte, Trump había publicado en redes un mensaje en el que advertía a Cuba de que debía alcanzar un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”, sin especificar detalles ni quién lideraría las negociaciones.

Posteriormente, Trump compartió otra publicación en la que sugirió que Marco Rubio podría convertirse en el próximo presidente de Cuba, comentario al que él mismo añadió: “Me parece bien”.

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez afirmó que las relaciones con Estados Unidos “deben basarse en el Derecho Internacional y no en la hostilidad, las amenazas y la coerción económica” y negó que existan conversaciones formales con Washington, más allá de contactos técnicos en materia migratoria.

Estados Unidos considera que un embargo total a Cuba afectaría de manera crítica la ya frágil infraestructura energética de la isla, incluida su red eléctrica, que ha sufrido apagones intermitentes.

Un funcionario estadounidense citado por CBS News dijo que la situación económica de Cuba es crítica: el régimen ha llegado a revender parte del petróleo venezolano a China para obtener liquidez, lo que agravó la escasez de energía incluso antes de la detención de Maduro.

