$1 millón de dólares en fentanilo decomisado en apartamento en Nueva York: 6 latinos arrestados por la DEA

Seis residentes de El Bronx (NYC) fueron arrestados en relación con la incautación de 13 libras de fentanilo valoradas en $1 millón de dólares.

Los arrestados son Wilson Monegro Rodríguez, de 49 años; Juan Tavarez (38); Ángel Costillo (41); Yalxon Antonio (42); Vlatimir Díaz (44) y Christopher Bello Tavarez (24). Todos fueron acusados ​​de posesión criminal de una sustancia controlada, indicó News 12.



Según documentos judiciales, en mayo pasado la DEA comenzó a vigilar un apartamento en el edificio 1505 Grand Concourse. Al parecer, en diciembre se observó un aumento de la actividad y recientemente, Cuando los agentes entraron a la residencia el 8 de enero con una orden de registro incautaron 6 kilos (13 libras) de fentanilo. También se recuperaron “grandes cantidades” de cocaína, agregó Fox News.

Miembros del Grupo T-22 del Grupo de Trabajo Antidrogas de Nueva York (NYDETF) de la DEA llevaron a cabo la investigación con la asistencia de la Unidad de Investigadores de la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos.

“Gracias al arduo trabajo y la diligencia de nuestros investigadores y fiscales se ha desmantelado una operación de empaquetado de fentanilo a gran escala que operaba desde un edificio residencial de 88 apartamentos en El Bronx. El fentanilo puede ser letal, incluso en cantidades minúsculas, y se incautaron más de 13 libras durante una redada en el edificio”, declaró el lunes en un comunicado la Fiscal Especial de Narcóticos de la Ciudad de Nueva York, Bridget G. Brennan.

La Fiscal de Distrito de El Bronx, Darcel D. Clark, afirmó: “Estos acusados ​​supuestamente planeaban lucrarse envenenando a nuestros vecinos con fentanilo valorado en más de $1 millón de dólares. Debemos detener a los narcotraficantes. Gracias al trabajo de la Fiscal Especial de Narcóticos Bridget G. Brennan y de nuestros socios en las fuerzas del orden, seis presuntos narcotraficantes rendirán cuentas ante la justicia y El Bronx es ahora un lugar más seguro”.

“Estos presuntos narcotraficantes convirtieron un apartamento en El Bronx en un centro de empaquetado de fentanilo a gran escala, poniendo en riesgo a toda una comunidad”, declaró la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica S. Tisch. “Sabemos lo mortal que puede ser incluso la menor cantidad de fentanilo, y los 13 libras de narcóticos incautados, empaquetados y listos para su distribución, representan una enorme cantidad de veneno que nunca llegará a las calles de Nueva York. Las redes criminales como ésta no tienen cabida en nuestra ciudad”, y el Departamento de Policía de Nueva York seguirá trabajando con todas las fuerzas del orden para que rindan cuentas quienes inundan nuestras calles con drogas ilícitas”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Epidemia nacional

En diciembre el mandatario Donald Trump firmó una orden ejecutiva que designa el fentanilo como un arma de destrucción masiva, diciendo que la medida busca reforzar la respuesta del gobierno federal frente a la crisis provocada por esta droga sintética.

El fentanilo es un opioide sintético barato y potente que se puede usar para mezclar drogas como la cocaína o la heroína y producir un efecto hasta 50 veces más fuerte. “Es la amenaza más importante para nuestra salud pública y nuestra seguridad pública”, destacó en 2023 el agente especial de la DEA en Nueva York, Frank Tarentino. “Es veneno... Esto es sólo la punta del iceberg. Cada día tenemos más convulsiones. En la ciudad de Nueva York hay una sobredosis de drogas cada tres horas. A nivel nacional es cada cinco minutos, 295 al día”.

El creciente suministro de fentanilo ha exacerbado la epidemia de drogas en la ciudad de Nueva York: el mortal opioide se detecta en el 80% de las muertes por sobredosis, según el Departamento de Salud (DOH). En 2023 un bebé hispano murió en El Bronx (NYC) tras consumir fentanilo que estaba almacenado ilegalmente en su guardería.

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org

Revise información https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ https://988lifeline.org/es/inicio/ https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o





