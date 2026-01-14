Saks Global se declara en quiebra: Impacto en la industria del lujo y el empleo de la comunidad latina

En un movimiento que sacude los cimientos del comercio minorista de alta gama, Saks Global, la matriz al frente de las legendarias cadenas Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus, se acogió formalmente este miércoles 14 de enero a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.

La decisión, reportada por medios como The New York Times, CNN y Associated Press, marca el colapso de una ambiciosa apuesta de $2,650 millones de dólares por consolidar el mercado del lujo bajo un solo techo corporativo.

Crónica de un colapso anunciado

A pesar de su estatus icónico como una marca de alta gama, Saks Global sucumbió ante el impacto de una “tormenta perfecta” económica. Según los documentos presentados ante el tribunal, la empresa arrastra una deuda masiva derivada de la adquisición de Neiman Marcus y Bergdorf Goodman en 2025. Las altas tasas de interés y una inflación que, aunque estable, ha erosionado el poder adquisitivo de la clase media-alta, provocaron una caída del 12% en las ventas durante la pasada temporada navideña.

El CEO de la compañía emitió un comunicado indicando que la reestructuración es “un paso doloroso pero necesario para garantizar que la marca sobreviva en un mundo dominado por el comercio digital y las preferencias cambiantes de los consumidores”, que también han repercutido de manera negativa en sus ventas.

Impacto en el empleo y la comunidad latina

Más allá de los titulares financieros, la quiebra de Saks Global proyecta una sombra de incertidumbre sobre miles de trabajadores, con una incidencia particular en la comunidad latina de los Estados Unidos:

Vulnerabilidad laboral en el sector servicios

Los latinos constituyen la columna vertebral operativa de muchas de estas tiendas, especialmente en grandes ciudades como Miami, Los Ángeles, Chicago y Nueva York . Desde el personal de ventas y estilistas hasta los equipos de logística y mantenimiento, la reestructuración —que prevé el cierre de hasta un 20% de las tiendas menos rentables— pone en riesgo directo miles de empleos que sostienen a familias hispanas.

El 'efecto dominó' en los centros comerciales

Saks suele actuar como ‘tienda ancla’ en los centros comerciales más prestigiosos del país. Su posible salida de ciertos mercados locales podría reducir drásticamente el tráfico de clientes, afectando a pequeños negocios, quioscos y restaurantes de dueños latinos que operan en los alrededores. La degradación de estos centros comerciales impacta la economía local y los ingresos fiscales de las ciudades con alta densidad de población inmigrante.

Un cambio en las aspiraciones de consumo

Para muchos latinos en EE. UU., el acceso al lujo ha sido históricamente un barómetro de éxito y movilidad social. La crisis de Saks refleja una nueva realidad económica donde el gasto discrecional se vuelve un lujo prohibitivo, obligando a las familias a priorizar el ahorro y la inversión sobre el consumo de estatus, en un contexto de alta volatilidad financiera.

¿Qué sigue para los consumidores?

Operaciones actuales: Las tiendas físicas y las plataformas digitales de Saks y Neiman Marcus permanecerán abiertas durante el proceso de quiebra gracias a un financiamiento de emergencia de $500 millones.

Tarjetas de crédito y puntos: Los expertos recomiendan a los usuarios de tarjetas de crédito de Saks utilizar sus puntos de recompensa lo antes posible, ya que estos programas suelen sufrir modificaciones drásticas durante las reestructuraciones.

Liquidaciones: Es probable que en las próximas semanas se anuncien ventas de liquidación masivas en las ubicaciones destinadas al cierre definitivo.

¿Qué implicaciones tiene la quiebra de Sacks en la industria del retail?

Esta quiebra no solo redefine el panorama del retail, sino que sirve como una advertencia sobre la fragilidad que las grandes corporaciones están sufriendo ante el cambio en los hábitos de consumo post-pandemia, que enviaron a los consumidores a convertirse en compradores en línea, por encima de las visitas a tiendas físicas, incluidas las de alta gama, cuyo costo de mantenimiento es mayor.

