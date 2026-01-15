Jamaica Station en Queens será renovada para un mejor acceso al aeropuerto JFK

Durante su discurso del Estado del Estado, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una inversión de $50 millones de dólares para la renovación integral de Jamaica Station, uno de los centros de transporte más importantes no solo de la ciudad, sino de todo Estados Unidos.

De acuerdo a Bloomberg, el proyecto busca modernizar la infraestructura, mejorar la circulación de pasajeros y reducir la congestión en un punto clave para quienes viajan diariamente y para los millones de turistas que llegan al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK).

Jamaica Station es mucho más que una parada del metro. Se trata de un nodo estratégico de movilidad que conecta las líneas E, J y Z del subway, el Long Island Rail Road (LIRR) y el AirTrain, el sistema que enlaza directamente con el aeropuerto JFK. Esta combinación la convierte en una pieza fundamental para la economía, el turismo y la vida cotidiana de Nueva York.

De acuerdo con datos de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), por este complejo circulan alrededor de 200,000 personas todos los días, lo que lo posiciona como el cuarto centro de tránsito más concurrido del país. A pesar de su relevancia, usuarios y expertos coinciden en que la estación arrastra problemas de infraestructura y saturación que afectan la experiencia de viaje.

Una estación clave para trabajadores, turistas y la economía de Nueva York

Durante el anuncio, la gobernadora Hochul subrayó que no se había realizado una inversión de esta magnitud en más de 2 décadas, y señaló que la renovación es necesaria para adaptar la estación a las demandas actuales de movilidad. El plan contempla mejoras en accesibilidad, circulación peatonal, áreas comunes y señalización, con el objetivo de agilizar los traslados y hacer más eficiente el flujo de pasajeros.

Usuarios frecuentes del transporte público celebraron la noticia. Stefany Suárez, residente de Nueva York, destacó que los retrasos cotidianos muchas veces no dependen del pasajero. “Aunque salgas a tiempo de tu casa para ir a tu trabajo, a veces por problemas con las escaleras eléctricas tienes que usar el elevador. Se hacen filas muy largas y de una u otra manera no llegas a tiempo. Me parece perfecto que la gobernadora haya pensado en nosotros”, comentó en declaraciones recogidas por Spectrum News.

La inversión no solo será para remodelar la estación del metro, sino para poner en marcha algunos planes para garantizar la seguridad de los usuarios. (Foto: Shutterstock)

La percepción de lentitud y saturación también es evidente para quienes visitan la ciudad. José Manuel Araiza Sañudo, turista mexicano, consideró que la modernización es necesaria para mantener la competitividad de Nueva York como destino global. “Es una estación de muchísimo tráfico que sí requiere este tipo de remodelaciones. Hay aeropuertos y sistemas de transporte más ágiles, y para una ciudad tan importante en el mundo, creo que este está un poco por debajo de otros niveles”, opinó en entrevista al medio citado anteriormente.

Además del impacto en la movilidad, algunos pasajeros resaltan la importancia económica de la estación. Marco Villa, usuario habitual del sistema, afirmó que Jamaica Station beneficia a múltiples sectores. “El comercio es para todos: turistas, la gente que vivimos aquí y quienes usamos el transporte a diario. Todo eso se mueve alrededor de esta estación”, señaló.

El anuncio de la inversión en Jamaica Station formó parte de un paquete más amplio de medidas enfocadas en seguridad y bienestar dentro del sistema de transporte. Hochul informó que el estado instalará nuevas barreras protectoras en los andenes de 85 estaciones del metro, una medida diseñada para prevenir caídas y accidentes en las vías.

Asimismo, la gobernadora anunció la incorporación de 5 nuevos equipos de co-respuesta especializados en atender a personas con problemas de salud mental dentro del metro. Con esta ampliación, el sistema contará con 15 equipos en total, integrados por profesionales de la salud y personal capacitado para intervenir en situaciones de crisis.

Para usuarios como Stefany Suárez, este componente social es tan importante como las obras de infraestructura. “Hoy por hoy a veces sales de tu casa con una sonrisa y te encuentras con personas bajo el efecto de estupefacientes. Es muy lamentable que quienes vienen a conocer Nueva York vean este tipo de situaciones. El tema de la salud mental es fundamental”, expresó.

La inversión anunciada por Kathy Hochul refleja un intento por modernizar el transporte público, mejorar la experiencia de los usuarios y reforzar la seguridad en uno de los sistemas más grandes y complejos del mundo. Con la renovación de la estación Jamaica y las nuevas medidas en el metro, el estado busca responder a demandas históricas de pasajeros, residentes y visitantes, en una ciudad donde el transporte es parte esencial de la vida diaria y de su imagen global.

