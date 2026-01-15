Luego del fin de Enamorándonos, Rafael Araneda asume nuevo reto en Despierta América

El chileno Rafael Araneda compartió con su audiencia una buena noticia: se suma al panel que analiza las distintas noticias del mundo del entretenimiento en el segmento Sin Rollo, del programa Despierta América.

En su cuenta en Instagram, el conductor de TV compartió una foto junto a sus compañeras, mostrando su emoción por este nuevo proyecto luego de que el año pasado se terminara Enamorándonos USA, show que animaba junto a la mexicana Ana Patricia Gámez.

“¡Con mis chicas! Comenzando un nuevo desafío en Despierta América, ¡feliz!”, escribió en la publicación que hizo este 14 de enero.

Varias de sus compañeras le contestaron en esta publicación y le afirmaron que se sienten contentas de tenerlo en Sin Rollo. Una de ellas fue la periodista Paola Gutiérrez, quien le escribió: “¡Bienvenido Rafa! ¡Te robaste nuestros corazones! Qué privilegio compartir con alguien tan profesional y gran ser humano como tú. Bienvenido”.

El público también se ha mostrado muy emocionado de ver de nuevo en la pantalla a Rafael Araneda. “Rafa, tú eres único, se te extraña mucho además eres un gran ser humano y un profesional excepcional Viña te espera”, “Felicidades Rafa te mereces como animador y persona todas las cosas buenas que llegan a tu vida”.

Otros escribieron: “Rafa, que alegría, ahora si voy a ver Despierta América, eres lo máximo cuídate”, “Yo me uno a comenzar a ver a Despierta América pk donde está Don Rafael, es garantía de éxito rotundo”.

El mensaje con el que Rafael Araneda se despidió de Enamorándonos

En junio de 2025, el presentador de TV compartió un mensaje en el que agradeció la experiencia que significó en su carrera ser el conductor de Enamorándonos USA.

“Este fue el proyecto que nos trajo a Estados Unidos, a mí y a mi familia. Seis años increíbles llenos de historias, emociones y sueños compartidos. Solo una palabra lo resume todo: gratitud. Gracias Enamorándonos USA, y gracias al tremendo equipo que estuvo detrás de cada capítulo, dejando el corazón en cada show”, escribió.

Este show hizo que conectara increíblemente con la audiencia hispana en los Estados Unidos, principalmente por su carisma y las ocurrencias que tenía en el espacio de entretenimiento.

