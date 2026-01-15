Maribel Guardia y Omar Chaparro están entre los famosos invitados a ¿Apostarías por mí? 

Alan Tacher, quien junto a Alejandra Espinoza conducirá el reality show ¿Apostarías por mí?, contó que habrá algunos famosos invitados, como Maribel Guardia y Omar Chaparro.

El presentador mexicano habló con el programa Despierta América de algunos detalles de esta producción que estrenará la cadena Univision este 18 de enero.

“La cereza del pastel, lo que nunca se imaginaron. Vamos a entrar al set principal de ¿Apostarías por mí? Miren donde vamos a estar Alejandra y yo en todas las galas, todos los domingos haciendo de las nuestras para hacer un show maravilloso para todos ustedes. Aquí van a estar parejas de celebridades todas las semanas”, comentó.

Luego de esto, dijo que estarán figuras como Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón. También mencionó a Eduardo Santamarina y su pareja Mayrín Villanueva.

Otros invitados que estarán en Brasil son Omar Chaparro y Lucía Ruiz de la Peña.

“Esto es en exclusiva, nunca antes visto”, dijo Alan Tacher, quien se siente muy emocionado por este proyecto que, según asegura, hará historia en la televisión.

El conductor dijo que los panelistas, un panel integrado por Cecilia Galliano, Lupillo Rivera y Jorge Lozano, tienen una labor muy importante debido a que se encargarán de comentar los distintos momentos que se registren en el programa.

“Las parejas de celebridades tendrán también invitados los fines de semana”, adelantó Alan Tacher sobre las sorpresas que le darán al público en este reality show.

La dinámica, según adelantó, estará basada en apuestas por los distintos retos que enfrentarán los participantes, lo que hará que suban las expectativas en el juego y además se generen situaciones intensas en la convivencia.

Esta semana han compartido también imágenes de la espectacular villa en la que vivirán los concursantes, para no solo dar contenido sino mostrar cómo es su relación ante una gran cantidad de cámaras que estarán grabando las 24 horas del día.

