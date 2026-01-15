“Su hijo embistió al mío”: habló el hombre involucrado en incidente con expiloto de Fórmula 1 Antonio Pizzonia

Tras verse envuelto en un episodio violento el pasado sábado 10 de enero en Texas con el expiloto de Fórmula 1 Antonio Pizzonia, Michael Kotowski relató su versión de los hechos y aclaró que el incidente se produjo por una disputa entre niños.

Kotowski contó a la cadena TMZ Sports que fue “atacado por sorpresa” mientras acompañaba a su hijo Nico en el Speedsportz Racing Park, donde se desarrollaba la Superkarts USA Winter Series 2026.

El hombre relató que el origen del conflicto fue un pique entre Nico y Neto, hijo de Pizzonia y que llegó noveno en la carrera X30 Junior. Durante la carrera, ambos niños estuvieron chocándose constantemente. Al parecer, no hubo penalización.

Justo en el momento de entrar en los pits, Kotowski afirmó que Neto aceleró “a fondo” y embistió el kart de su hijo. Tras esto, gritó desde la grada: “Más les vale tener cuidado”.

Sin embargo, se encontró con la respuesta desafiante del hijo de Pizzonia: “¿Y qué vas a hacer al respecto?”. Después de este diálogo, Pizzonia se habría abalanzado sobre él propinando una especie de patada voladora y un puño.

De hecho, en redes sociales circula un presunto video del altercado en el que se ve como dos hombres discuten en tono y lenguaje corporal amenazante.

También, aparece la secuencia cuando uno de ellos, presuntamente el brasileño, se lanzó contra él con una especie de patada voladora.

O filho de 13 anos do Pizzonia estava numa corrida de Kart. O pai de outro piloto começou a xingar o filho do Pizzonia. Pizzonia agrediu esse pai pic.twitter.com/O7owGT1Yr9 — ALBERTO NETO (@ALBERTOIANNUZZ6) January 13, 2026

Luego del violento altercado, ambos fueron esperados, pero Pizzonia terminó detenido por las autoridades luego de que Kotowski reportara la agresión. El expiloto de Fórmula 1 acabó arrestado cerca de las seis de la tarde y fichado en una cárcel de Texas.

Antonio Pizzonia ofreció su versión de los hechos

El pasado martes, brasileño ofreció su versión de los hechos por medio de las stories de su cuenta en Instagram, donde aseguró que se trató de un incidente en el que su hijo estaba siendo atacado.

Pizzonia, sin dar detalles, se limitó a explicar de forma muy resumida el incidente y aunque no justificó su reacción y reconoció que debió haber actuado diferente, quiso defender a su hijo.

“Estoy bien. Estoy en casa. Hubo efectivamente un incidente ante el cual hoy habría reaccionado de manera diferente. Comprendí en ese momento que mi hijo, un niño, estaba siendo coaccionado por otro adulto, e instintivamente lo defendí. Gracias a todos por los mensajes de apoyo”, expuso.



