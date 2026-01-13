Expiloto de Fórmula 1, Antonio Pizzonia, sobre su arresto en Texas: “Defendí a mi hijo”

Luego de ser detenido el pasado sábado en Texas, el expiloto de Fórmula 1 Antonio Pizzonia rompió el silencio sobre lo sucedido. El brasileño aseguró que se trató de un incidente donde su hijo estaba siendo atacado y salió en su defensa.

Por medio de su cuenta en Instagram, en la que posee casi 100,000 seguidores, Pizzonia compartió una breve storie en la que sin dar detalles explicó de manera muy resumida el incidente.

“Estoy bien. Estoy en casa. Hubo efectivamente un incidente ante el cual hoy habría reaccionado de manera diferente. Comprendí en ese momento que mi hijo, un niño, estaba siendo coaccionado por otro adulto, e instintivamente lo defendí. Gracias a todos por los mensajes de apoyo”, expuso.

Pequeño comunicado de Antonio Pizzonia extraído de su cuenta de Instagram.

El incidente ocurrió en el Speedsportz Racing Park, donde se desarrollaba la Superkarts USA Winter Series 2026 y competía el hijo del expiloto. Antonio Pizzonia Neto terminó noveno en la carrera X30 Junior.

En redes sociales circula un video donde se ve a hombre discutir con otro en tono y lenguaje corporal amenazante. También, aparece la secuencia cuando uno de ellos, presuntamente el brasileño, se lanzó contra él con una especie de patada voladora.

O filho de 13 anos do Pizzonia estava numa corrida de Kart. O pai de outro piloto começou a xingar o filho do Pizzonia. Pizzonia agrediu esse pai pic.twitter.com/O7owGT1Yr9 — ALBERTO NETO (@ALBERTOIANNUZZ6) January 13, 2026

Se desconocen los detalles del conflicto que acabó con Pizzonia detenido cerca de las seis de la tarde y fichado en una cárcel de Texas.

Antonio Reginaldo Pizzonia Júnior nació el 11 de septiembre de 1980 en Manaos, Brasil. Sus inicios se dieron como el común de los pilotos, practicando karting desde niño.

Pizzonia compitió en Fórmula Vauxhall Junior y luego en categorías británicas, donde ganó fama y se convirtió en de las joyas de Brasil tras la era Barrichello–Massa.

En 2003 llegó a la Fórmula 1 con la escudería Jaguar. El comienzo fue desastroso, con errores y críticas al automóvil. Todo ese escenario lo llevó a ser reemplazado a mitad de temporada por Justin Wilson.

Sin embargo, la escudería Williams lo contrató como piloto de pruebas para la temporada 2004-2005. Con Williams sí pudo destacar y en su primer año sustituyó a Ralf Schumacher en varias carreras tras su accidente en Indianápolis.

En 2005 volvió a ser llamado, aunque esta vez para reemplazar a Nick Heidfeld en las últimas pruebas del año. En total disputó 20 Grandes Premios.

Pizzonia sumó ocho puntos y logró un mejor resultado de 7.º lugar en cuatro ocasiones y su mejor clasificación fue 6.º en Hungría 2004. Nunca consiguió podios, poles ni vueltas rápidas.



