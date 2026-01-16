Alfredo Adame reacciona al regreso de La Casa de los Famosos

Alfredo Adame, quien recientemente ganó el reality show La Granja VIP, se ha mostrado muy emocionado por el regreso de La Casa de los Famosos, competencia en la que estuvo durante dos temporadas.

El actor mexicano habló de sus vivencias en la “telenovela de la vida real” en una entrevista con en el programa La Mesa Caliente: “Fue una gran experiencia. Telemundo es la casa de los realities indudablemente”.

Verónica Bastos le preguntó si cree que esta edición superó a las dos en las que él estuvo y el Golden Boy le respondió: “Va a ser un éxito, las de Telemundo siempre son un éxito. Esta que pasó fue sorprendente (La Granja VIP) pero obviamente las de Telemundo son excelentes”.

Alfredo Adame opina de La Casa de los Famosos 6

El artista dijo que este formato le gusta mucho y que quiere seguir formando parte de competencias así.

Cuando le consultaron sobre la razón por la que quiere mantenerse en estos proyectos, es porque le gusta pelear con los participantes y demostrarles quién tiene autoridad.

Mencionó realities en los que le gustaría estar como La Isla: Desafío o Exatlón Estados Unidos, que aunque reconoce que son difíciles, siente que puede dar la pelea.

Alfredo Adame es una personalidad exitosa en los realities shows debido a que tiene una actitud frontal y no teme a dar respuestas contundentes contra quien considere que lo merece.

En La Casa de los Famosos tuvo duros enfrentamientos contra algunos de sus compañeros, lo que hizo que ganara una gran exposición mediática y causara debate entre los usuarios en las redes sociales.

Varios televidentes han reaccionado a las declaraciones de Adame, algunos para mostrar lo mucho que les gusta la personalidad del mexicano. “Es un show ver a Adame, gracias por invitarlo”, “Adame es el mejor”, “Pura ley de Adame”, escribieron algunas personas.

