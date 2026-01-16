Fiscal general de Nueva York puso fin a las operaciones del “grupo extremista” Betar

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció el martes que su oficina puso fin a las actividades del “grupo extremista” Betar US tras una investigación que determinó que la organización llevó a cabo una campaña sistemática de violencia, acoso e intimidación contra comunidades árabes, judías y musulmanas en el estado, en violación de las leyes de derechos civiles.

El acuerdo alcanzado obliga a la organización a cesar de inmediato cualquier incitación a la violencia, amenazas contra manifestantes o actos de hostigamiento basados en religión u origen nacional, según informó la Fiscalía General.

Como parte del pacto, el grupo aceptó una multa suspendida de $50,000 dólares, que se hará efectiva si incumple las condiciones establecidas, y comunicó su intención de disolverse como entidad sin fines de lucro y cerrar sus actividades en el estado.

La investigación, que se inició en marzo de 2025 tras múltiples denuncias ciudadanas, concluyó que Betar —una organización con sede en Nueva York catalogada como extremista por la Liga Antidifamación— dirigió ataques reiterados contra personas musulmanas, árabes, palestinas y también judías cuyas posiciones políticas no coincidían con la línea ideológica del grupo.

De acuerdo con la Fiscalía, Betar promovió de forma abierta discursos de odio, celebró la muerte de civiles en conflictos en Medio Oriente y utilizó lenguaje degradante contra comunidades protegidas.

Entre las pruebas recopiladas figuran mensajes públicos y privados en los que miembros del grupo empleaban insultos raciales y religiosos, además de publicaciones que alentaban la violencia y el derramamiento de sangre.

El informe también documenta que Betar amenazó a manifestantes con denuncias migratorias, difundió afirmaciones falsas sobre el uso de tecnología de reconocimiento facial para elaborar listas de deportación y buscó intimidar a personas que ejercían su derecho a la protesta pacífica.

Estas acciones, según la Fiscalía, tuvieron como objetivo silenciar la libre expresión mediante el miedo.

Episodios de intimidación física

A comienzos de 2025, miembros del grupo abordaron a personas percibidas como musulmanas o simpatizantes de la causa palestina y las amenazaron con buscapersonas, en alusión a recientes ataques con dispositivos explosivos en el extranjero.

En campus universitarios de Nueva York, estudiantes fueron seguidos y acosados por portar símbolos culturales, mientras que académicos, incluidos judíos críticos del grupo, denunciaron amenazas y agresiones.

La Fiscalía también determinó que Betar instó a sus seguidores a acudir armados a protestas públicas. En una manifestación celebrada en Brooklyn en febrero de 2025, el grupo llamó a “combatir” a manifestantes y alentó el uso de armas blancas, gas pimienta y perros de ataque.

Durante ese evento se registraron hechos de violencia, incluida una persona apuñalada, que posteriormente fueron celebrados por miembros del grupo en redes sociales.

“La conducta de Betar violó de forma sistemática las leyes de derechos civiles de Nueva York”, señaló la fiscal general James, quien subrayó que el estado no tolerará organizaciones que recurran a la violencia o la intimidación para reprimir la protesta y el disenso.

Añadió que su oficina seguirá utilizando todas las herramientas legales disponibles para proteger la seguridad pública y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El acuerdo también establece que Betar deberá presentar informes anuales de cumplimiento durante los próximos tres años. En caso de incumplimiento, la Fiscalía podrá imponer sanciones adicionales e iniciar nuevas acciones legales.

Sigue leyendo:

• Mamdani anuló 9 decretos de Adams en sus primeras horas como alcalde de Nueva York: ICE en Rikers Island y anti boicot a Israel

• EE.UU. condena ataque terrorista en Sídney: “El antisemitismo no tiene cabida en este mundo”

• Trump ordenó designar a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista