Ter Stegen, cerca de salir del Barcelona: Girona negocia su cesión hasta final de temporada

El Girona se encuentra cerca de cerrar un acuerdo con el Barcelona para incorporar al portero alemán Marc-André ter Stegen en calidad de préstamo hasta el final de la temporada, de acuerdo con fuentes citadas por ESPN.

A sus 33 años, el guardameta perdió la titularidad en el conjunto azulgrana, donde Joan García se consolidó como el arquero principal, y busca continuidad para mantenerse en la órbita de la selección alemana de cara al próximo Mundial.

Ambas instituciones continúan negociando los últimos detalles del traspaso, especialmente el reparto del salario del futbolista, aunque Ter Stegen ya dio luz verde a la operación y ve con buenos ojos su llegada al club perteneciente al City Football Group.

Según las fuentes, la suplencia del alemán en el reciente duelo de Copa del Rey ante el Racing de Santander —tras haber sido titular en la ronda previa frente al Guadalajara— terminó de inclinar la balanza hacia su salida. Además, la cercanía geográfica de Girona con Barcelona, a poco más de 100 kilómetros, fue otro factor determinante al permitirle permanecer cerca de su familia.

El técnico del Barça, Hansi Flick, ya había dejado claro que Joan García, fichado por 25 millones de euros en el último mercado, es el arquero titular, con Wojciech Szczęsny también dentro de la rotación. En ese contexto, el club catalán abrió la puerta a una salida de Ter Stegen, cuyo contrato se extiende hasta 2028.

Desde su llegada al Barcelona en 2014 procedente del Borussia Mönchengladbach, Ter Stegen disputó 423 partidos oficiales y conquistó 17 títulos. Sin embargo, las lesiones marcaron sus últimas temporadas: una rotura de ligamentos cruzados lo dejó fuera gran parte del curso pasado y una cirugía en la espalda retrasó su debut en la presente campaña, en la que reapareció recién en diciembre.

Sigue leyendo:

–Mbappé se perdería el duelo ante Levante por sus molestias en la rodilla izquierda

–Samuel Eto’o recibe dura suspensión por “violar los principios de deportividad” en la Copa Africana

–Michael Carrick es el elegido para dirigir al Manchester United hasta final de la temporada