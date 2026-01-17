Alan Tacher da detalles del reality show ¿Apostarías por mí?
Alan Tacher se mostró muy emocionado por el próximo estreno del reality show ¿Apostarías por mí?
El conductor mexicano de televisión Alan Tacher está muy emocionado por el reality show ¿Apostarías por mí?, una producción de TelevisaUnivision que asegura conectará con la audiencia, debido a que verán a un grupo de famosos en una faceta diferente.
Durante una entrevista con el programa Hoy, el famoso, quien compartirá la conducción de la competencia con Alejandra Espinoza, dijo que esta experiencia puede ser muy buena o muy mala para las 12 parejas, ya que al convivir tanto tiempo juntos es probable que haya algunas crisis.
Alan Tacher comentó que lo más difícil será el tema de las apuestas, ya que ahí se verá el nivel de confianza que tendrán los participantes.
“Creo que hay que ver qué tanto confías, qué tanto crees, esperas”, afirmó el mexicano.
Los domingos será un día especial, ya que habrá famosos invitados, como Eduardo Santamarina, Maribel Guardia y Omar Chaparro, quienes acudirán con sus respectivas parejas. “No se lo pueden perder, en Estados Unidos y a través de VIX van a poder ver todo 24 horas y votar los jueves para salvar a la pareja”, comentó.
El presentador indicó que cada semana habrá tres parejas nominadas y los domingos dirán qué pareja saldrá de la competencia.
El famoso se mostró muy entusiasmado por este nuevo reality show, que ve como una opción diferente para la televisión.
¿Quiénes participarán en el reality show Apostarías por mí?
Luego de varias semanas de anuncios, se ha definido el cast de esta primera temporada del programa de telerrealidad. Los concursantes en esta edición son:
Mario y Brenda Bezares
Adrián Di Monte y Nuja Amar
Beta Mejía y Alejandra Jaramillo
René Strickler y Rubí Cardozo
Salvador Zerboni y Marcela Ruiz
Lorenzo Méndez y Claudia Galván
Jim Velásquez y Alina Lozano
Raúl ‘El Pelón’ y Laura Molinar
Franco Tradardi y Breh Badassifier
David Leal y Gigi Ojeda
José Medina y Tiby Camacho
Laysha Zamora y Nelson Cordero ‘El Malito’
