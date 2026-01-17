Alan Tacher da detalles del reality show ¿Apostarías por mí? 

El conductor mexicano de televisión Alan Tacher está muy emocionado por el reality show ¿Apostarías por mí?, una producción de TelevisaUnivision que asegura conectará con la audiencia, debido a que verán a un grupo de famosos en una faceta diferente.

Durante una entrevista con el programa Hoy, el famoso, quien compartirá la conducción de la competencia con Alejandra Espinoza, dijo que esta experiencia puede ser muy buena o muy mala para las 12 parejas, ya que al convivir tanto tiempo juntos es probable que haya algunas crisis.

Alan Tacher comentó que lo más difícil será el tema de las apuestas, ya que ahí se verá el nivel de confianza que tendrán los participantes.

“Creo que hay que ver qué tanto confías, qué tanto crees, esperas”, afirmó el mexicano.

Los domingos será un día especial, ya que habrá famosos invitados, como Eduardo Santamarina, Maribel Guardia y Omar Chaparro, quienes acudirán con sus respectivas parejas. “No se lo pueden perder, en Estados Unidos y a través de VIX van a poder ver todo 24 horas y votar los jueves para salvar a la pareja”, comentó.

El presentador indicó que cada semana habrá tres parejas nominadas y los domingos dirán qué pareja saldrá de la competencia.

El famoso se mostró muy entusiasmado por este nuevo reality show, que ve como una opción diferente para la televisión.

¿Quiénes participarán en el reality show Apostarías por mí?

Luego de varias semanas de anuncios, se ha definido el cast de esta primera temporada del programa de telerrealidad. Los concursantes en esta edición son:

Mario y Brenda Bezares

Adrián Di Monte y Nuja Amar

Beta Mejía y Alejandra Jaramillo

René Strickler y Rubí Cardozo

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz

Lorenzo Méndez y Claudia Galván

Jim Velásquez y Alina Lozano

Raúl ‘El Pelón’ y Laura Molinar

Franco Tradardi y Breh Badassifier

David Leal y Gigi Ojeda

José Medina y Tiby Camacho

Laysha Zamora y Nelson Cordero ‘El Malito’

