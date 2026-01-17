Enfermero sospechoso de golpear a niño con parálisis cerebral en Suffolk, Nueva York

Un enfermero a domicilio fue arrestado tras ser captado en un video en el que aparece golpeando repetidamente a un niño de 5 años con parálisis cerebral bajo su cuidado, en una vivienda en Port Jefferson, condado de Suffolk (Long Island), informaron medios locales.

Bruno Valenzuela, de 31 años y residente de Brentwood, era empleado del Registro Cristiano de Enfermería en Smithtown. Solía cuidar al niño, llamado Maverick.

El pasado 20 de diciembre, alrededor de las 12:30 de la tarde, comenzó a golpearlo en el pecho y la espalda mientras el menor tosía y lloraba, informó la policía de Suffolk.

“Le daba golpes repetidamente en el pecho mientras le gritaba que dejara de llorar”, relató Christopher Brower, padre de Maverick, a ABC NY.

“Era parte de la familia”

Brower, detective de policía, agregó que descubrió hematomas en el pecho y la espalda de su hijo dos días después del incidente y fue entonces cuando revisó las grabaciones de vigilancia, que mostraban el abuso durante aproximadamente seis minutos.

“No tenía ningún síntoma. Si me hubieras preguntado cinco días antes de que esto ocurriera, te habría dicho que (Valenzuela) era una de las mejores personas que he conocido”, añadió.

“Le confié a mi familia. Era parte de la familia”, afirmó Brower.

Tras el arresto de Valenzuela, ocurrido el jueves por la noche en su domicilio, fue procesado el viernes en el Tribunal del Primer Distrito del Condado de Suffolk en Central Islip. Se le imputan cargos de poner en peligro el bienestar de un niño y de una persona con discapacidad física.

El hombre se declaró inocente y quedó bajo libertad supervisada sin posibilidad de fianza en efectivo, de acuerdo con KPTV.

Lo ocurrido fue un “horror”

El Registro Cristiano de Enfermería emitió un comunicado en el que expresó su “horror” ante los hechos.

Camille Harlow, directora de la agencia, explicó que Valenzuela había trabajado con la familia durante más de tres años y que, tras ver el video, fue despedido inmediatamente y denunciado al departamento estatal de licencias, indicó Greater Long Island.

“Nos quedamos horrorizados. En 38 años, nunca nos había pasado algo así”, dijo Harlow.

El padre de Maverick aseguró que su hijo requiere cuidados las 24 horas y que, pese al incidente, ahora está “bien” y “sigue siendo un luchador”.

La familia continúa utilizando los servicios del Registro Cristiano de Enfermería, con un nuevo cuidador asignado.

