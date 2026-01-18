NYPD busca a dos hombres que lanzaron al suelo a anciano para robarle sus pertenencias

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) está pidiendo la ayuda del público para identificar a dos sujetos buscados por su implicación con un robo que tuvo lugar a inicios de enero en El Bronx.

De acuerdo con las autoridades, el robo ocurrió el 14 de enero, alrededor de la 1:40 de la tarde, dentro de los límites del Distrito 40.

Los funcionarios dicen que un hombre, de 73 años, caminaba cerca de East 149 Street y Wales Avenue cuando uno de los sospechosos no identificados lo arrojó al suelo, lo golpeó varias veces y le robó su collar.

Los detectives aseguran que el segundo sujeto, actuando en complicidad con el primero, recogió el teléfono móvil de la víctima de la acera.

Los dos ladrones escaparon del sitio a pie, según los oficiales del NYPD, informó Fox 5 NY.

La policía publicó una imagen del primer sospechoso, descrito como un hombre joven de unos 20 años, tez oscura, y fue visto por última vez con una chaqueta negra con capucha, pantalones negros y zapatillas de color oscuro.

🚨WANTED FOR ROBBERY: On Wednesday, January 14, 2026, at approximately 1:40 P.M., a 73-year-old male victim was walking in the vicinity of East 149 Street and Wales Avenue when an unidentified individual threw him to the ground, struck him several times and removed his necklace.… pic.twitter.com/8lZguigbwj — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) January 18, 2026

El segundo sospechoso fue descrito como un sujeto de unos 20 años también, de tez oscura, y fue visto por última vez con una chaqueta negra, pantalones negros y botas de color canela.

Se pide a cualquier persona que tenga información sobre este robo que se comunique con la Línea Directa de Crime Stoppers del Departamento de Policía de Nueva York al 1-800-577-TIPS (8477).

Para español, llame al 1-888-57-PISTA (74782).

Asimismo, puede enviar denuncias en línea a través del sitio web de Crime Stoppers del Departamento de Policía de Nueva York o en @NYPDTips. Todas las denuncias son confidenciales.

